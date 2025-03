Các huyện, thành phố trực thuộc Bình Dương: TP.Dĩ An đô thị nhỏ, ngân sách vượt trội

TP.Dĩ An (Bình Dương) diện tích trên 60 km2 thuộc hàng nhỏ nhất trong các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh trên cả nước. Tuy nhiên, dân số TP.Dĩ An đạt trên 463.023 (năm 2021), mật độ dân số 7.711 người/km2. Thu ngân sách năm 2024 đạt trên 7.671 tỉ đồng.

TP.Dĩ An có mật độ dân cư cao nhất tỉnh Bình Dương ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tiền thân của TP.Dĩ An là H.Dĩ An được thành lập năm 1999 trên cơ sở chia tách từ H.Thuận An. TP.Dĩ An hiện đang là đô thị loại 2, có tốc độ đô thị hóa cao với 7 phường và là 1 trong 8 thành phố trực thuộc tỉnh trong cả nước không có cấp xã.

Trung tâm hành chính TP.Dĩ An hiện nay ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Các phường của TP.Dĩ An hiện nay gồm: Dĩ An, Bình An, An Bình, Bình Thắng, Tân Bình, Tân Đông Hiệp và Đông Hòa. Phường đông dân nhất là P.Dĩ An với 115.150 người (số liệu năm 2021, mật độ dân số 11.073 người/km2), lớn hơn dân số H.Phú Giáo (Bình Dương) với 95.433 người.

TP.Dĩ An dự kiến lấy thêm P.An Phú (TP.Thuận An) để sáp nhập ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo kế hoạch dự kiến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Bình Dương, TP.Dĩ An không đủ tiêu chí về diện tích (phường có diện tích từ 35 km2 trở lên) sắp xếp từ 7 phường thành 2 phường nên phải lấy thêm P.An Phú (TP.Thuận An) có diện tích 10,93 km2, dân số 117.106 người, để sáp nhập.

P.Bình Thắng (TP.Dĩ An) khu vực giáp ranh với Đồng Nai và TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cụ thể, các phường: Bình Thắng, Bình An, Đông Hòa, An Bình và Dĩ An sáp nhập thành 1 phường, tên gọi dự kiến là P.Dĩ An. Các phường: Tân Bình, Tân Đông Hiệp và An Phú (TP.Thuận An) sáp nhập thành 1 phường, tên gọi dự kiến P.Tân Đông Hiệp.

TP.Dĩ An có nguồn thu ngân sách vượt trội

Với lợi thế có cảng sông (cảng Bình Dương), gần cảng biển, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 18 km; có ga đường sắt Sóng Thần… Thương mại, dịch vụ phát triển mạnh mẽ như dịch vụ logistics với các cảng ICD Sóng, ICD Tân Vạn, cảng Bình Dương…) và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Sản xuất nông nghiệp của TP.Dĩ An chiếm chưa đến 0,09% tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế.

Ga Sóng Thần nằm sát ngay Khu công nghiệp Sóng Thần ở TP.Dĩ An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

TP.Dĩ An cũng là một trong những địa phương ở Bình Dương tiên phong phát triển và sở hữu những khu công nghiệp đầu tiên của cả nước, như Khu công nghiệp Sóng Thần, Khu công nghiệp Bình Đường.

Hiện TP.Dĩ An đang sở hữu 6 khu công nghiệp (Sóng Thần 1 và 2; Bình Đường, Bình An, Tân Đông Hiệp A và B) tổng diện tích trên 832 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2024 đạt 154.164 tỉ đồng.

Dịch vụ logistics ở Dĩ An phát triển mạnh mẽ đóng góp ngân sách lớn cho thành phố ĐỖ TRƯỜNG

TP.Dĩ An cũng là 1 trong 3 thành phố của Bình Dương (Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An) có mức thu ngân sách lớn nhất tỉnh với 7.671 tỉ đồng cao hơn một số tỉnh trung bình của cả nước như: Hòa Bình (7.559 tỉ đồng), Phú Yên (5.447 tỉ đồng), Vĩnh Long 6.203 tỉ đồng…

Theo nghị quyết của HĐND TP.Dĩ An, năm 2025 địa phương này được giao thu ngân sách lên đến gần 9.500 tỉ đồng.