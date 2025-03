Các huyện, thành phố trực thuộc Bình Dương: H.Phú Giáo đầu mối giao thông kết nối vùng

H.Phú Giáo hiện đang có 11 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm thị trấn Phước Vĩnh và 10 xã: Phước Hòa, Vĩnh Hòa, Tân Hiệp, An Linh An Thái, An Long, An Bình, Phước Sang và Tam Lập.

Trung tâm hành chính H.Phú Giáo tại TT.Phước Vĩnh. ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

H.Phú Giáo giáp ranh với H.Đồng Phú (Bình Phước), H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai), H.Bàu Bàng, H.Bắc Tân Uyên (Bình Dương); trung tâm huyện lỵ nằm tại TT.Phước Vĩnh, cách TP.HCM khoảng 70 km và cách Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương khoảng 40 km.

H.Phú Giáo nằm ở phía đông bắc tỉnh Bình Dương, giáp với Bình Phước ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ở thời điểm hiện tại, H.Phú Giáo mới chỉ có các cụm công nghiệp Tam Lập 1, 2 nhưng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2024 của huyện đạt 6.661 tỉ đồng và đang mời gọi, thu hút đầu tư phát triển 4 KCN và 18 cụm công nghiệp.

Cụm công nghiệp Tam Lập 1 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về nông nghiệp, H.Phú Giáo có lợi thế về dòng sông Bé chảy qua địa bàn và hồ thủy lợi Phước Hòa nên đã tạo ra vùng sản xuất nông nghiệp khá lớn. Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao An Thái (do U&I Group làm chủ đầu tư) thuộc địa bàn H.Phú Giáo với diện tích gần 1.000 ha là khu nông nghiệp lớn nhất Bình Dương tạo ra những sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng, xuất khẩu khắp thế giới như thơm, chuối Unifarm…

Nông nghiệp của H.Phú Giáo vẫn chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của H.Phú Giáo đạt 6.227 tỉ đồng trong năm 2024. Thu nhập bình quân đầu người đạt 85,2 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế về nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ của huyện hiện nay tương ứng tỷ lệ 36,5% - 34,2% - 29,3%.

Đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng giao với đường ĐT.741 qua địa bàn huyện ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cùng với sự phát triển công nghiệp và nông nghiệp, H.Phú Giáo hiện đang là đầu mối của các tuyến giao thông quan trọng kết nối Bình Phước, Tây nguyên, Bình Dương và TP.HCM như: đường ĐT.741 (quốc lộ 13B cũ là tuyến huyết mạch của huyện); cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một – Chơn Thành; đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng; các tuyến đường kết nối với H.Đồng Phú (Bình Phước) vào các tuyến, cao tốc kể trên.

Cầu Phước Hòa bắc qua dòng sông Bé trên đường ĐT.741, tuyến giao thông huyết mạch nối với các tỉnh Tây nguyên, Bình Phước ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo đồ án quy hoạch vùng H.Phú Giáo, đến năm 2040 địa phương này là nơi tập trung của hàng loạt tuyến đường giao thông, khu đô thị và các khu, cụm công nghiệp.