Các huyện, thành phố trực thuộc Bình Dương: H.Dầu Tiếng vùng cao su trù phú

H.Dầu Tiếng (Bình Dương) được thành lập tháng 8.1999, trên cơ sở chia tách từ H.Bến Cát, có diện tích tự nhiên 721,95km2; dân số năm 2021 là 130.018 người và có 12 đơn vị hành chính cấp xã (1 TT.Dầu Tiếng và 11 xã: Thanh Tuyền, Thanh An, Minh Tân, Minh Hòa, Minh Thạnh, Minh Hòa, Long Hòa, Long Tân, Định Hiệp, Định Thành, Định An, An Lập).

Trung tâm hành chính H.Dầu Tiếng hiện nay ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Dầu Tiếng là huyện nằm ở phía Bắc tỉnh Bình Dương, giáp ranh với H.Hớn Quản, TX.Chơn Thành (Bình Phước); giáp các huyện Tân Châu và Dương Minh Châu (Tây Ninh) và giáp H.Củ Chi (TP.HCM). Trung tâm H.Dầu Tiếng là TT.Dầu Tiếng nằm cách trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương khoảng 50 km; cách Q.1 (TP.HCM) khoảng 74 km.

Đập xả nước hồ Dầu Tiếng trên địa bàn Bình Dương ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Xã Minh Hòa là xã nằm ở vị trí xa nhất của H.Dầu Tiếng, giáp với hồ Dầu Tiếng (H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) và xã Đồng Nơ (H.Hớn Quản, Bình Phước). Nếu đi từ xã Minh Hòa đến Bãi Sau (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 182 km và đến suối nước nóng Bình Châu (H.Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu) khoảng trên 200 km.

H.Dầu Tiếng giáp ranh với 3 tỉnh, thành và hồ Dầu Tiếng. ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

H.Dầu Tiếng cũng là huyện có dân cư thưa nhất trong các huyện, thành phố của Bình Dương với mật độ dân số khoảng 181 người/km2 (số liệu năm 2021); trong đó dân cư ở đô thị chỉ chiếm trên 20,6%.

H.Dầu Tiếng có mật độ dân cư thưa hơn các huyện còn lại của Bình Dương. ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về kinh tế hiện nay, thế mạnh của H.Dầu Tiếng là nông nghiệp, cây cao su là cây chủ lực với tổng diện tích trên 50.270 ha; cây ăn trái trên 580 ha; cây lương thực (lúa), rau màu trên 4.077 ha.

Đến nay, H.Dầu Tiếng có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng 14,56%. Năm 2024, H.Dầu Tiếng thu ngân sách đạt 29.968 tỉ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 87 triệu đồng/người/năm.

H.Dầu Tiếng với những rừng cao su bạt ngàn, trù phú ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Hiện nay, H.Dầu Tiếng đã có cụm công nghiệp Thanh An (xã Thanh An) có diện tích gần 50 ha, được thành lập năm 2006 và cụm công nghiệp An Lập (xã An Lập) mới được khởi công xây dựng tháng 4.2024 có diện tích 75 ha. Ngoài ra, tháng 12.2024, KCN Rạch Bắp cũng được đầu tư mở rộng qua địa bàn xã Thanh Tuyền và An Lập (Dầu Tiếng).

Cụm công nghiệp Thanh An thành lập năm 2006 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

H.Dầu Tiếng tiếp giáp phần lớn với hồ Dầu Tiếng (tổng diện tích lưu vực hồ 270 km2 nằm trên địa bàn 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước) là hồ nhân tạo chứa trên 1,58 tỉ m3 nước ngọt cung cấp cho một số tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ và Long An.

Hồ Dầu Tiếng chứa trên 1,58 tỉ m3 nước ngọt cung cấp phục vụ sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trên địa bàn có 2 con sông chảy qua gồm sông Sài Gòn và sông Thị Tính tạo nên những rừng cao su, cây ăn trái trù phú.

Quần thể núi Cậu và bán đảo Tha La ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đặc biệt, H.Dầu Tiếng có quần thể núi Cậu với 21 ngọn núi lớn nhỏ và rừng phòng hộ diện tích trên 1.600 ha. Khu vực bán đảo Tha La trên lòng hồ Dầu Tiếng diện tích trên 500 ha; Hồ Cần Nôm diện tích mặt hồ trên 240 ha; Hồ Thị Tính diện tích trên 84 ha… tạo nên cảnh quan thiên nhiên đẹp kỳ thú là tiềm năng phát triển du lịch của Dầu Tiếng.

(Còn tiếp)