Bí ẩn những dấu chân khổng lồ trên núi Cậu ở Bình Dương

Theo Ban quản lý di tích danh thắng H.Dầu Tiếng, quần thể núi Cậu có tổng diện tích trên 1.600ha với 21 ngọn núi lớn, nhỏ bao quanh lòng hồ Dầu Tiếng. Trong đó, ngọn núi cao nhất gọi là núi Cửa Ông (cao 295m so với mực nước biển); nơi đây đã phát hiện nhiều dấu chân bí ẩn chưa có lời giải.

Quần thể núi Cậu nhìn về hướng núi Bà Đen. ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bí ẩn những dấu chân trên đá



Quần thể núi Cậu có suối Trúc (do có nhiều cây trúc mọc xung quanh) chảy từ trên núi Cửa Ông xuống gần đến chân núi thì tạo thành một hồ nước gọi là hồ Than Thở.

Quá trình nước chảy từ trên núi xuống đã tạo thành những bãi đá trải dài hàng ngàn mét và đá bị mài mòn tạo ra những hình thù kỳ lạ giống như bộ bàn ghế, khủng long… và đặc biệt là những dấu chân người có đầy đủ 5 ngón chân của cả nam lẫn nữ.

Dấu chân người đàn ông trên núi Cửa Ông ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đáng chú ý những dấu chân được phát hiện ở núi Cửa Ông, suối Trúc và hồ Than Thở được in sâu vào trong tảng đá tự nhiên có kích thước lớn hơn nhiều so với bàn chân người bình thường.

Tại đỉnh núi Cửa Ông (có đền Cửa Ông) dấu chân được phát hiện trên tảng đá nguyên khối (chiều từ dưới núi đi lên) in hình các ngón chân rất rõ nét, có chiều dài gần 50cm, phần ngang đầu bàn chân khoảng 23cm, được cho là bàn chân phải của người đàn ông.

Dấu chân có hướng từ dưới núi đi lên đỉnh hướng về núi Bà Đen. ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Nằm cách dấu chân khổng lồ của người đàn ông khoảng 300m trên đỉnh núi Cửa Ông là dấu chân được cho là của người nữ có kích thước nhỏ hơn và đẹp hơn. Dấu chân của người nữ cũng được in sâu vào tảng đá và theo hướng từ trên đỉnh núi đi xuống lòng hồ Dầu Tiếng hướng thẳng về núi Bà Đen (Tây Ninh).

Dấu chân người phụ nữ hướng từ trên núi đi xuống lòng hồ Dầu Tiếng có kích thước nhỏ hơn ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài 2 dấu chân ở đỉnh núi Cửa Ông, người dân còn phát hiện ít nhất 5 dấu chân khác gồm 3 dấu chân ở các tảng đá ở hồ Than Thở và 2 dấu chân ở bãi đá khu vực suối Trúc. Các dấu chân này cũng được xem là của cả nam lẫn nữ, in sâu vào trong tảng đá nhưng không được rõ nét như 2 dấu chân trên núi Cửa Ông.

Dấu chân kỳ bí ở bãi đá suối Trúc ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Nhiều giai thoại giải thích về các dấu chân

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, có nhiều giai thoại giải thích về những dấu chân khổng lồ ở quần thể núi Cậu mang tính kỳ bí, thần thoại và tâm linh. Ví dụ như giai thoại cho rằng những dấu chân này là do quá trình đấu phép thuật giữa 2 nhân vật là Bà Đen trên núi ở Tây Ninh và ông Hoàng Bảy trên núi Cậu.

Bãi đá ở suối Trúc nơi phát hiện nhiều dấu chân. ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cũng có giai thoại kể rằng thời kỳ Pháp đánh chiếm Nam Kỳ lục tỉnh, các nhà yêu nước hoạt động cách mạng ở núi Cậu đã cho dựng lên những dấu chân mang tính thần thoại để cho thực dân Pháp sợ hãi không truy lùng những nhà hoạt động cách mạng…

Dấu chân phát hiện ở bãi đá khu vực suối Trúc ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, lãnh đạo Ban quản lý di tích danh thắng H.Dầu Tiếng khẳng định cho đến nay chưa thấy một tài liệu khoa học, lịch sử nào công bố hoặc nghiên cứu về lịch sử, sự hình thành của những dấu chân trên đá này.

Dấu chân ở hồ Than Thở ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tuy nhiên, có giả thiết cho rằng những dấu chân in trên đá là do quá trình bào mòn của dòng nước chảy xiết từ trên núi xuống làm gãy, vỡ những liên kết, trầm tích ở trong đá đã lộ ra những hình thù giống bàn chân là chuyện bình thường.