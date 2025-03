Hợp long cầu Thanh An, nối Bình Dương và Tây Ninh

Ngày 20.3, nhà thầu thi công cầu Thanh An (Tập đoàn Đèo Cả) thông tin chính thức về việc hợp long cầu Thanh An trên sông Sài Gòn thuộc địa phận xã Thanh An (H.Dầu Tiếng, Bình Dương) và xã Hưng Thuận (TX.Trảng Bàng, Tây Ninh).

Cầu Thanh An vượt sông Sài Gòn chính thức được hợp long ẢNH: Đ.X

Cầu Thanh An thuộc gói thầu XL01 nằm trong dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đi qua các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An có tổng chiều dài 72,75 km; tổng kinh phí trên 2.300 tỉ đồng.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Bình Dương đã được thảm nhựa 21/31,5 km ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Riêng đoạn đi qua Bình Dương có chiều dài 31,5 km từ H.Bàu Bàng đến sông Sài Gòn giáp ranh TX.Trảng Bàng (Tây Ninh) do Tập đoàn Đèo Cả làm nhà thầu thi công phần cầu và đường.

Cầu Thanh An được hợp long đúng tiến độ đề ra ẢNH: Đ.X

Đến nay, sau khi cầu Thanh An được hợp long đúng tiến độ; đoạn đường Hồ Chí Minh qua Bình Dương cũng đang gấp rút được thi công nhằm đảm bảo thông xe kỹ thuật vào dịp lễ 30 tháng 4 và hoàn thành vào tháng 8.2025, rút ngắn thời gian thi công được khoảng 4 tháng.

Đường Hồ Chí Minh qua Bình Dương đã thi công lớp móng mặt đường các loại đạt 30/31,15 km ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Bình Dương được thiết kế xây dựng tiêu chuẩn cao tốc 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Giai đoạn đầu được đầu tư xây dựng với quy mô 2 làn xe và sẽ tiếp tục được mở rộng theo nhu cầu phát triển.

Hiện còn một vài vị trí ở các nút giao chưa được bàn giao mặt bằng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo nhà thầu thi công, tuyến đường hiện nay còn một số vị trí chưa được giải phóng mặt bằng do một số hộ dân ở nhiều nút giao chưa giao đất và vướng một số công trình kỹ thuật (chưa được di dời).

Giai đoạn đầu đường Hồ Chí Minh được thiết kế 2 làn xe và sẽ mở rộng thêm ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đi kiểm tra dự án, đồng thời đốc thúc các địa phương như H.Bàu Bàng và H.Dầu Tiếng (Bình Dương) khẩn trương giải quyết các tồn đọng, vướng mắc; bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công đảm bảo đúng tiến độ đề ra.