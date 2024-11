Cầu Thanh An vượt sông Sài Gòn nối Bình Dương - Tây Ninh sắp hợp long

Ngày 26.11, thông tin từ Tập đoàn Đèo Cả cho biết, với tốc độ xây dựng như hiện nay cầu Thanh An bắc qua sông Sài Gòn (nối xã Thanh An, H.Dầu Tiếng, Bình Dương với xã Hưng Thuận, TX.Trảng Bàng, Tây Ninh) sẽ được hợp long vào tháng 1.2025, sớm hơn 1 tháng so với dự kiến ban đầu.

Cầu Thanh An đang được gấp rút xây dựng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cầu Thanh An là 1 trong 6 cây cầu thuộc gói thầu XL01 (xây lắp đường và cầu đoạn qua Bình Dương) thuộc dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa do Tập đoàn Đèo Cả là nhà thầu thi công phần cầu và đường dài 31,5 km từ H.Bàu Bàng (Bình Dương) đến sông Sài Gòn giáp ranh TX.Trảng Bàng (Tây Ninh).

Cầu Thanh An có dài 600 m bắc qua sông Sài Gòn ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cầu Thanh An là cầu lớn nhất trên tuyến, dài hơn 600 m, có 12 trụ tĩnh không cao 7 m bắc qua sông Sài Gòn nối liền Bình Dương và Tây Ninh. Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa có chiều dài 72,75 km, tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỉ đồng, đi qua các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An.

Cầu Thanh An là cầu lớn nhất trong 6 cây cầu trong gói thầu XL01 thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đường được thiết kế xây dựng là tuyến cao tốc 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Giai đoạn đầu được đầu tư xây dựng với quy mô 2 làn xe, trong tương lai sẽ tiếp tục mở rộng theo nhu cầu phát triển vùng Đông Nam bộ.

Đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Bình Dương dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 4.2025 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa được chia làm 3 gói thầu, trong đó Tập đoàn Đèo Cả là nhà thầu thi công gói thầu XL01 ngoài phần đường còn có 6 cây cầu khác gồm: cầu Kênh Phước Hòa, cầu Cây Trường, cầu Bà Tứ, cầu Thị Tính, cầu Suối Tre và cầu Thanh An.

Sau khi hoàn thành, cầu Thành An Hoàn sẽ là cây cầu lớn thứ 2 (sau cầu Bình Tây, cách 15 km) kết nối Bình Dương với Tây Ninh ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Hiện Tập đoàn Đèo Cả đã huy động hơn 200 nhân sự, 100 máy móc thiết bị, triển khai 16 mũi thi công, tổ chức làm việc 3 ca để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thông xe kỹ thuật vào dịp 30.4.2025, rút ngắn tiến độ 7 tháng so với hợp đồng đã ký kết.