Khi nào hoàn thành sửa chữa hồ Tha La, Tây Ninh?

Ngày 17.3, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành NN-PTNT tỉnh Tây Ninh (Ban QLDA, chủ đầu tư) cho biết đã hoàn thành gần 80% thi công dự án sửa chữa hồ Tha La (H.Tân Châu).

Dự án sửa chữa hồ Tha La được khởi công vào ngày 28.12.2023, theo tiến độ tổng thể phải hoàn thành trong năm 2025.

Hồ chứa nước Tha La có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp nước cho các hoạt động sản xuất ở H.Tân Châu ẢNH: THANH QUÂN

Dự án có tổng mức đầu tư 280 tỉ đồng; với quy mô đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, làm mới các hạng mục công trình gồm: nâng cấp, sửa chữa đập chính; xây dựng mới tràn xả lũ tại vị trí lòng sông cũ; xây dựng cầu giao thông qua tràn; hoành triệt cống xả đáy. Đồng thời, dự án còn sửa chữa kênh chính, nạo vét kênh tiêu Thạnh Đông.

Hiện đội thi công đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án ẢNH: THANH QUÂN

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thiện gần 80% khối lượng thi công, đến ngày 15.5 sẽ cơ bản hoàn thiện hạng mục tràn xả lũ. Riêng hệ thống lan can của mặt đập, mặt tràn đến 30.4 sẽ lắp đặt để bảo đảm an toàn giao thông, an toàn tính mạng cho người dân. Tháng 6.2025 bắt đầu thảm nhựa đường và cơ bản hoàn thành đi vào vận hành.

Dự kiến tháng 6.2025 sẽ thảm nhựa đường bờ hồ ẢNH: THANH QUÂN

Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó bí thư Huyện ủy Tân Châu (nguyên Giám đốc Ban QLDA) cho biết, năm nay mực nước hồ Tha La không cạn như những năm trước nên thi công có chút khó khăn. Tuy nhiên, các đơn vị thi công đã cố gắng hoàn thành dự án nên tính đến thời điểm hiện tại nhiều thành phần dự án đã hoàn thành sớm hơn dự kiến.

"Đúng ra đến thời điểm hiện tại đã bắt đầu thảm bê tông nhựa đường bờ hồ Tha La, tuy nhiên khối lượng san lấp lớn nên phải đợi thêm một thời gian cho đất lún ổn định mới bắt đầu thảm nhựa", ông Cường nói thêm.