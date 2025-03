Tây Ninh: Xe chở mía có dấu hiệu quá khổ lưu thông 'bát nháo' trên đường tỉnh 785

Ngày 12.3, có mặt tại tuyến đường tỉnh 785 (đoạn qua H.Tân Châu, Tây Ninh), PV Thanh Niên ghi nhận rất nhiều xe chở mía có dấu hiệu quá khổ lưu thông trên đường.

Trong đó, nhiều xe chở mía vượt quá kích thước thùng xe gần cả mét, ngang nhiên lưu thông trên tuyến đường tỉnh 785 gây ra tâm lý lo sợ cho nhiều người dân tham gia giao thông. Một số người dân vì lo ngại xe chở mía ngã đổ nên chủ động né xa những phương tiện này.

Xe chở mía có dấu hiệu quá khổ chạy trên đường tỉnh 785 ẢNH: THANH QUÂN

Sống ven đường tỉnh 785 (đoạn xã Tân Phú, H.Tân Châu), chị T.T.T.T (42 tuổi) cho biết, mỗi khi ra đường thấy xe chở mía cồng kềnh rất lo sợ. "Thường vào buổi sáng và chiều tối xe chở mía đi trên đường này rất nhiều. Những tháng sau tết là mùa mía nên xe chở mía chạy nhiều nhất", chị T. thông tin.

Một đoàn xe chở mía cồng kềnh chạy trên đường tỉnh 785 ẢNH: THANH QUÂN

Không chỉ riêng chị T., hiện nay khi nhắc đến xe chở mía có dấu hiệu quá khổ chạy trên đường tỉnh 785 nhiều người dân đều lo ngại vấn đề an toàn giao thông. Trước đó, ngày 19.12.2024, tại đường 785, đoạn qua xã Tân Hưng, H.Tân Châu, một chiếc xe tải chở mía do chở quá khổ vướng vào dây điện giăng qua đường, làm đứt nhiều đoạn gây mất an toàn giao thông. Vì dây điện đứt đúng lúc một người đàn ông đi xe máy chạy qua khiến người này ngã ra đường và bị thương.

Một số xe chở mía vượt quá kích thích thùng xe cả mét ẢNH: THANH QUÂN

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 12.3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát cơ động cùng cảnh sát giao thông tham gia tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên nhiều tuyến đường (từ ngày 12.3 đến ngày 31.3). Trong đó, có nội dung về việc xử lý các vi phạm về cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa không chằng buộc đúng quy định.