Liên tục lật xe chở hàng, Bình Dương lên kế hoạch đập bỏ vòng xoay Định Hòa

Chiều 13.8, trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về việc vòng xoay Định Hòa trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn thiết kế có lỗi kỹ thuật hay không khi thường xuyên xảy ra nhiều vụ lật xe tải và container ở khu vực này, lãnh đạo Sở GTVT Bình Dương nói: "Có. Sở đã thống nhất với chủ đầu tư (Tổng công ty Becamex IDC) cho đập bỏ vòng xoay Định Hòa để thay vào đó bằng đèn tín hiệu giao thông".

Vụ lật xe container tại vòng xoay Định Hòa vào sáng 12.8 ĐỖ TRƯỜNG

Trước đó, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ nhiều năm nay, đặc biệt là khi thông xe toàn tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn (tháng 5.2021) tại khu vực vòng xoay Định Hòa (giao nhau giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn với đường Tạo lực 6) xảy ra nhiều vụ lật xe tải, container và nhiều vụ va chạm giữa ô tô với các phương tiện khác.

Vòng xoay Định Hòa hiện tại ĐỖ TRƯỜNG

Khi xảy ra tai nạn, nhiều người dân cho rằng nguyên nhân chủ yếu do tài xế chạy quá tốc độ, thiếu quan sát khi vào vòng xoay… dẫn đến lật xe. Tuy nhiên, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương nói: "Qua xử lý các vụ tai nạn tại vòng xoay Định Hòa, nguyên nhân không phải do lỗi của tài xế gây ra…"

Một xe container khi vào vòng xoay Định Hòa tạo ra độ nghiêng nhất định ĐỖ TRƯỜNG

Theo phân tích của lãnh đạo Phòng CSGT Bình Dương, vòng xoay Định Hòa hiện nay quá rộng, thiết kế mặt đường quanh vòng xoay là bên trong cao, bên ngoài thấp (để đảm bảo thoát nước mưa). "Do đó, khi xe chở hàng hóa nặng đi vào vòng xoay (kể cả đi thẳng) sẽ tạo ra độ nghiêng nhất định, đặc biệt khi xe chạy theo vòng xoay sẽ tạo ra độ nghiêng càng lớn nên dễ dẫn tới lật xe", vị lãnh đạo này phân tích.

Vòng xoay lớn tạo ra góc cua hẹp trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài ra, lãnh đạo Phòng CSGT Bình Dương cũng cho rằng độ lớn của vòng xoay Định Hòa không phù hợp với chiều rộng của mặt đường cũng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Phòng CSGT Bình Dương cũng đã kiến nghị cơ quan chuyên môn khảo sát, đánh giá để có giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực này.