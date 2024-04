Công bố thành lập TP.Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương

Sáng 25.4, Đảng bộ, chính quyền TX.Bến Cát (Bình Dương) tổ chức lễ công bố quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập P.An Điền, P.An Tây và TP.Bến Cát; đồng thời đón nhận huân chương lao động hạng nhất.

Lễ trao quyết định thành lập TP.Bến Cát ĐỖ TRƯỜNG

Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (có hiệu lực từ 1.5), P.An Điền và P.An Tây được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã An Điền, xã An Tây (thuộc TX.Bến Cát); thành lập TP.Bến Cát trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của TX.Bến Cát hiện nay.

TP.Bến Cát có 8 đơn vị hành chính cấp xã gồm 7 phường: An Điền, An Tây, Chánh Phú Hòa, Mỹ Phước, Hòa Lợi, Tân Định, Thới Hòa và xã Phú An.

TP.Bến Cát hiện là đô thị loại 3, diện tích tự nhiên 234,35 km2, quy mô dân số 364.578 người, mật độ dân số 1.555 người/km2. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 138 triệu đồng/người/năm.

Thu ngân sách trên 4.800 tỉ đồng

TP.Bến Cát cách TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) khoảng 20 km, cách TP.HCM khoảng 50 km; hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ với các tuyến đường huyết mạch chạy qua như: Đại lộ Bình Dương, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đường Vành đai 4 TP.HCM, đường ĐT.741, ĐT.744…

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn với 10 làn xe đi qua TP.Bến Cát ĐỖ TRƯỜNG

TP.Bến Cát hiện có nhiều KCN như: Mỹ Phước 1, 2, 3; KCN quốc tế Protrade; KCN Rạch Bắp; KCN Đồng An 2; KCN Việt Hương 2; KCN Mai Trung…

Ông Bùi Minh Thạnh, Bí thư Thành ủy Bến Cát cho biết trong năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bến Cát đạt 12,1%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 4.838 tỉ đồng; tổng giá trị sản xuất đạt trên 285.000 tỉ đồng…

Trong năm 2023, Bến Cát thu hút 671 dự án đầu tư, nâng tổng số dự án trên địa bàn đến nay 6.441 dự án; phát triển mới 498 doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Ông Bùi Minh Thạnh cho biết, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Bến Cát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một trong những địa phương đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững. Là vùng kinh tế phát triển công nghiệp hiện đại gắn liền với phát triển đô thị, dịch vụ trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chính quyền số, kinh tế số; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân…

Một khu đô thị ở TP.Bến Cát ĐỖ TRƯỜNG

Đến năm 2030, định hướng Bến Cát là đô thị công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp và bước đầu phát triển về đầu mối giao thông; trong đó Bến Cát chú trọng gia tăng ngành sản xuất công nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, có hàm lượng khoa học công nghệ gắn với phát triển đô thị xanh sạch không gây ô nhiễm môi trường.

Về thương mại - dịch vụ, đến năm 2030, Bến Cát định hướng phát triển theo hướng ưu tiên các dịch vụ có lợi thế, giá trị chất lượng cao; nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp du lịch sinh thái…