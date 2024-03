Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương lên thành phố từ 1.5

Chiều 19.3, tại phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông nghị quyết về việc thành lập P.An Điền, P.An Tây thuộc TX.Bến Cát và thành lập TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình thành lập TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương tại phiên họp GIA HÂN

Theo nghị quyết vừa được thông qua, việc thành lập P.An Điền trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 31,22 km2 và quy mô dân số là 25.363 người của xã An Điền.

Cùng đó, thành lập P.An Tây trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 44,01 km2 và quy mô dân số là 41.917 người của xã An Tây.

TP.Bến Cát được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 234,35 km2 và quy mô dân số là 364.578 người của TX.Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.

Sau khi thành lập P.An Điền, P.An Tây và thành lập TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương, TP.Bến Cát có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường: An Điền, An Tây, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa và xã Phú An.

Tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố; 91 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 39 xã, 47 phường và 5 thị trấn.

Với nghị quyết này, TAND TP.Bến Cát và Viện kiểm sát nhân dân TP.Bến Cát cũng được thành lập, trên cơ sở kế thừa các cơ quan này của của TX.Bến Cát.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.5.2024.

Nghị quyết yêu cầu, Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Bình Dương và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng thẩm phán, kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của TAND, Viện KSND TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh các đơn vị hành chính được thành lập mới phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi phù hợp với đơn vị hành chính quy định nghị quyết này kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành.