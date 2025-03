Bình Dương dự kiến sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã ra sao?

Sáng 28.3, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản, chỉ đạo của T.Ư về kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong đó, có dự thảo đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của địa phương này từ 91 xã, phường, thị trấn sáp nhập còn 27 đơn vị hành chính cấp cơ sở.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Thủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thông tin về dự thảo đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Bình Dương.

Dự kiến sau khi sáp nhập Bình Dương giảm còn 27 xã, phường ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo đó, TP.Thủ Dầu Một sẽ sáp nhập 14 phường còn 3. Cụ thể: P.Phú Cường, Phú Lợi, Phú Hòa, Chánh Nghĩa và Phú Thọ thành 1 phường (tên dự kiến P.Thủ Dầu Một); P.Tân An, Hiệp An, Chánh Mỹ, Tương Bình Hiệp, Hiệp An và Định Hòa thành 1 phường (tên dự kiến P.Châu Thành); P.Phú Mỹ, Hiệp Thành, Hòa Phú và Phú Tân thành 1 phường (tên dự kiến P.Bình Dương).

TP.Thủ Dầu Một dự kiến sau sáp nhập còn 3 phường ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

TP.Dĩ An dự kiến sáp nhập 7 phường và lấy 1 phường thuộc TP.Thuận An để thành lập 2 phường. Cụ thể: P.Bình Thắng, Bình An, Đông Hòa, An Bình và Dĩ An thành 1 phường (tên dự kiến P.Dĩ An); P.Tân Bình, Tân Đông Hiệp và An Phú (thuộc TP.Thuận An), thành 1 phường (tên dự kiến P.Tân Đông Hiệp).

TP.Thuận An dự kiến sáp nhập 8 phường và 1 xã, thành 2 phường. Cụ thể: xã An Sơn và P.An Thạnh, Bình Nhâm, Lái Thiêu, Hưng Định, Vĩnh Phú, thành 1 phường (tên dự kiến P.Lái Thiêu); P.Bình Chuẩn, Thuận Giao và Bình Hòa thành 1 phường (tên dự kiến P.Thuận An).

TP.Tân Uyên sau khi sáp nhập còn 4 phường ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

TP.Tân Uyên sáp nhập 10 phường và 2 xã thành 4 phường. Cụ thể: P.Vĩnh Tân và Phú Chánh thành 1 phường (tên dự kiến P.Vĩnh Tân); P.Uyên Hưng và Hội Nghĩa thành 1 phường (tên dự kiến: P.Tân Uyên); xã Bạch Đằng và P.Tân Hiệp, Khánh Bình thành 1 phường (tên dự kiến P.Tân Hiệp); xã Thạnh Hội và P.Thái Hòa, Thạnh Phước, Tân Phước Khánh và Tân Vĩnh Hiệp thành 1 phường (tên dự kiến P.Tân Khánh).

1 phường ở TP.Bến Cát không phải sáp nhập

TP.Bến Cát sáp nhập 7 phường và 1 xã thành 4 phường. Cụ thể: xã Phú An và P.An Điền, An Tây thành 1 phường (tên dự kiến P.Tây Nam); P.Mỹ Phước và khu phố từ 1 đến 8 của P.Chánh Phú Hòa thành 1 phường (tên dự kiến P.Bến Cát); P.Tân Định, Hòa Lợi và khu phố 9 P.Chánh Phú Hòa thành 1 phường (tên dự kiến P.Tân Định); còn lại P.Thới Hòa hiện tại không phải sáp nhập.

H.Dầu Tiếng dự kiến sau sáp nhập còn 4 xã ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

H.Dầu Tiếng sáp nhập 1 thị trấn và 11 xã thành 4 xã. Cụ thể: xã Minh Hòa, Minh Thạnh và Minh Tân thành 1 xã (tên dự kiến xã Minh Hòa); TT.Dầu Tiếng và xã Định Anh, Định Thành, Định Hiệp thành 1 xã (tên dự kiến xã Dầu Tiếng); xã Thanh An và Thanh Tuyền sáp nhập thành 1 xã (tên dự kiến xã Thanh Tuyền); xã An Lập, Long Tân và Long Hòa thành 1 xã (tên dự kiến xã Long Hòa).

H.Phú Giáo dự kiến sau sáp nhập còn 3 xã ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

H.Phú Giáo sáp nhập 10 xã và 1 thị trấn thành 3 xã. Cụ thể: xã An Linh, Phước Sang, An Long, An Thái và Tân Hiệp thành 1 xã (tên dự kiến xã Phú Giáo); xã Tân Long, Vĩnh Hòa và Phước Hòa thành 1 xã (tên dự kiến xã Phước Thành); TT.Phước Vĩnh và xã An Bình, Tam Lập thành 1 xã (tên dự kiến Phước Vĩnh).

H.Bàu Bàng dự kiến sau sáp nhập còn 2 xã ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

H.Bàu Bàng sáp nhập 6 xã và 1 thị trấn thành 2 xã. Cụ thể: TT.Lai Uyên và xã Cây Trường 2, Trừ Văn Thố thành 1 xã (tên dự kiến xã Bàu Bàng); xã Long Nguyên, Tân Hưng, Hưng Hòa và Lai Hưng thành 1 xã (tên dự kiến xã Long Nguyên).

H.Bắc Tân Uyên sau sáp nhập dự kiến còn 3 xã ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

H.Bắc Tân Uyên sáp nhập 8 xã và 2 thị trấn thành 3 xã. Cụ thể: TT.Tân Bình và xã Bình Mỹ, Tân Lập thành 1 xã (tên dự kiến xã Bình Mỹ); TT.Tân Thành và xã Tân Định, Đất Cuốc thành 1 xã (tên dự kiến xã Tân Thành); xã Hiếu Liêm, Tân Mỹ, Lạc An và Thường Tân thành 1 xã (tên dự kiến xã Thường Tân).

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Bùi Thanh Nhân, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương, cho biết tên gọi mới của các xã, phường (sau khi sáp nhập) hiện nay đang được các tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo của tỉnh lấy ý kiến người dân, cán bộ hưu trí bằng nhiều kênh khác nhau sau đó mới thống nhất tên gọi mới cho các xã, phường.