TP.HCM: Lần đầu tiên phường Bến Thành đối thoại cùng doanh nghiệp

Chiều 15.8, Đảng ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành, TP.HCM tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là buổi gặp gỡ đầu tiên của phường với cộng đồng doanh nghiệp sau khi sáp nhập và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1.7.

Phường Bến Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Bến Thành, phường Phạm Ngũ Lão, khu phố 1 và khu phố 6 của phường Cầu Ông Lãnh và khu phố 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 của phường Nguyễn Thái Bình thuộc quận 1 cũ, diện tích hơn 1,8 km2, dân số khoảng 72.000 người.

Trên địa bàn phường có nhiều điểm đến thu hút khách du lịch như Hội trường Thống Nhất, chợ Bến Thành, phố Tây Bùi Viện, công viên Tao Đàn, công viên 23.9, nhà ga Bến Thành.

Bà Mai Thị Hồng Hoa, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, TP.HCM khẳng định chính quyền địa phương luôn cùng đồng hành, tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bà Mai Thị Hồng Hoa, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, cho biết mặc dù diện tích và dân số chiếm một tỷ lệ nhỏ so với toàn thành phố, tuy nhiên địa bàn phường là nơi tập trung số lượng lớn doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Tính đến ngày 31.7, toàn phường có 6.141 doanh nghiệp, 6.938 hộ kinh doanh cùng với hệ thống phân phối bán lẻ hàng hóa đa dạng, phong phú gồm 3 chợ truyền thống, 1 trung tâm thương mại, 2 trung tâm mua sắm, 1 siêu thị, 56 cửa hàng tiện lợi.

Bến Thành cũng là phường đóng góp một phần đáng kể vào tổng thu ngân sách, nguồn thu chủ yếu dựa vào các ngành bán buôn và bán lẻ, dịch vụ lưu trú và ăn uống, bất động sản, hoạt động khoa học công nghệ.

Bà Hoa kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ cùng chung tay xây dựng quan hệ lao động hài hòa, môi trường làm việc văn minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bởi con người là gốc rễ của sự phát triển bền vững.

Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh quan tâm về định hướng phát triển phố Tây Bùi Viện ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh quan tâm về nộp thuế trực tuyến, thủ tục hoàn thuế, đóng bảo hiểm xã hội, đăng ký lao động, đề nghị rút ngắn thời gian trả hồ sơ chứng thực.

Một số tiểu thương quan tâm đến phương hướng phát triển khu phố Tây Bùi Viện, đề nghị chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, xe khách đậu lộn xộn xung quanh chợ Bến Thành, khôi phục cảnh quan công trường Quách Thị Trang...

Đưa phố Tây Bùi Viện vào nền nếp

Sau khi lắng nghe 14 tiểu thương, đại diện doanh nghiệp trao đổi, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga cho rằng đây sẽ là tư liệu quan trọng để phường thảo luận, xác định nhiệm vụ trọng tâm tại đại hội tổ chức vào tuần sau.

Tại buổi đối thoại, các cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, chính quyền địa phương giải đáp những thắc mắc, băn khoăn của hộ kinh doanh, doanh nghiệp đang vướng. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền cấp TP.HCM, bà Nga cho biết phường sẽ tiếp nhận đầy đủ, đề xuất lên các cơ quan của thành phố giải quyết và phản hồi lại.

Bà Hoàng Thị Tố Nga, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, cho biết công an phường đang tập trung chấn chỉnh khu phố Tây Bùi Viện ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bí thư phường Bến Thành cũng cho biết thêm, cán bộ, công chức đang giải quyết hồ sơ với khối lượng lớn, áp lực nhiều trong khi điều kiện làm việc còn khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị. Do đó, bà Nga mong các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đồng hành, chia sẻ với phường trong giai đoạn khó khăn ban đầu.

Trao đổi thêm về phố Tây Bùi Viện, bà Nga cho biết hiện có 2 luồng ý kiến. Nhiều du khách xem đây là một nơi phải đến tham quan, ăn uống khi đến TP.HCM. Bên cạnh đó, việc kinh doanh, buôn bán, ảnh hưởng tiếng ồn, mức độ phức tạp của khu vực này khiến người dân gặp nhiều bất tiện.

Khoảng 1 tháng qua, công an phường tập trung chấn chỉnh, sắp xếp lại khu vực phố Tây Bùi Viện, cứ 30 - 60 phút tuần tra một lần. "Địa phương tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh, có nguồn thu thì doanh nghiệp cũng phải nghĩ ngược lại cho địa phương, bảo đảm an ninh trật tự", bà Nga chia sẻ thêm.

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn phường Bến Thành chung tay chăm lo người khó khăn trên địa bàn ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đại úy Uông Trung Hiếu, Trưởng công an phường Bến Thành, cho biết công an phường đã lên kế hoạch xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đặc biệt là các tuyến đường lớn. Trong những tháng cuối năm, lực lượng chức năng phường sẽ tổng kiểm tra, xử lý hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Trụ sở phường Bến Thành nhỏ, khối lượng hồ sơ lớn Bà Nguyễn Diệp Bích Hạnh, Phó chủ tịch UBND phường Bến Thành, cho biết các cơ quan Đảng, HĐND, UBND phường và hệ thống chính trị phường phải sử dụng 5 trụ sở khác nhau nên ảnh hưởng một phần đến chất lượng phục vụ hành chính. Trung tâm phục vụ hành chính công phường diện tích nhỏ, khối lượng hồ sơ tăng gấp 4 lần, trong khi quy định chỉ cho phép lãnh đạo UBND phường ký sao y, chứng thực. "Chúng tôi cố gắng trả hồ sơ sao y, chứng thực ngay trong ngày. Sau này, cơ sở vật chất tốt hơn, nhân sự bổ sung nhiều hơn, luật cho phép nhiều chức danh ký thì sẽ giảm tải", bà Hạnh cho biết thêm.



