Bí thư Nguyễn Văn Nên dự đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM lần đầu tiên

Chiều 23.8, Đảng bộ UBND TP.HCM tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 300 đại biểu đại diện cho 52.606 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tham quan các sản phẩm công nghệ trưng bày tại đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong phiên trù bị sáng cùng ngày, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí bầu đoàn chủ tịch đại hội gồm 7 thành viên, trong đó ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM làm chủ tịch đoàn.

6 phó bí thư Đảng ủy làm thành viên đoàn chủ tịch gồm: ông Nguyễn Văn Thọ, ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Trần Văn Nam, ông Huỳnh Tân Định và ông Ngô Thành Tuấn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tham dự và chỉ đạo đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đọc diễn văn khai mạc đại hội, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định từ khi hợp nhất 3 đảng bộ địa phương (TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) vào ngày 1.7 đến nay, Đảng bộ UBND TP.HCM đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương của Đảng, phát huy dân chủ, vai trò nêu gương, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm.

Đồng thời, thể hiện tinh thần quyết liệt, chủ động vượt khó, đột phá, sáng tạo với quyết tâm chính trị cao, luôn nỗ lực vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM rực rỡ tên vàng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đọc diễn văn khai mạc đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Văn Được nhận định nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những năm tiếp theo, Đảng bộ UBND TP.HCM đứng trước những cơ hội đan xen thách thức mới, chưa từng có tiền lệ. 3 địa phương đã hợp nhất tạo nên một thực thể hành chính - kinh tế đặc biệt, bổ sung cho nhau, tạo ra sự tái cấu trúc toàn diện không gian phát triển mới.

Tầm nhìn mới là "siêu đô thị quốc tế", đến năm 2030 hướng đến 100 năm thành lập Đảng, TP.HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, thông minh, phát triển nhanh, hiện đại, có chất lượng sống tốt.

Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước, TP.HCM trở thành đô thị phát triển ngang tầm với các thành phố lớn trên thế giới, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

"Các đại biểu phải tập trung trí tuệ, đoàn kết, nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ để đóng góp vào các quyết định quan trọng của đại hội", ông Được nhấn mạnh.

5 công trình trọng điểm trình đại hội

Đại hội đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đô thị và môi trường, quốc phòng và an ninh và 9 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận.

Đoàn chủ tịch Đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ UBND TP.HCM đề ra 3 chương trình đột phá về: khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển văn hóa - thể thao.

5 công trình trọng điểm mà TP.HCM tập trung từ nay đến năm 2030 gồm: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, đường sắt đô thị, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, xây dựng đề án xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường không khí.