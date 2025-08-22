TP.HCM: Phường Cầu Ông Lãnh sẽ cải tạo chợ Cầu Muối, tứ giác Nguyễn Cư Trinh

Chiều 22.8, Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 102 đại biểu, đại diện cho hơn 2.000 đảng viên của toàn Đảng bộ phường.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Phường Cầu Ông Lãnh được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ các phường Cầu Kho, Nguyễn Cư Trinh, Cô Giang và một phần phường Cầu Ông Lãnh của quận 1 cũ, rộng khoảng 1,6 km2 và dân số hơn 78.000 người.

Ông Nguyễn Duy An, Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong nhiệm kỳ mới, phường Cầu Ông Lãnh đề ra 26 chỉ tiêu chủ yếu với 5 chương trình đột phá nhằm tạo nên "dấu ấn mới - diện mạo mới".

Theo đó, phường sẽ đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào các khu dân cư, đặc biệt là khu vực chợ Cầu Muối, khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh theo đúng thẩm quyền; phát triển kinh tế ban đêm, đối thoại doanh nghiệp. Địa phương tăng cường chấn chỉnh trật tự đô thị, quản lý tốt trật tự xây dựng, thường xuyên duy tu hẻm, vỉa hè, nạo vét hệ thống thoát nước.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 33 ủy viên ra mắt. Ông Nguyễn Duy An được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, bà Nguyễn Trung Châu Tuyên làm Phó bí thư Thường trực, bà Trương Thị Minh Dung làm Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh ra mắt đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Duy An, 48 tuổi, trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Duy An từng giữ chức Chủ tịch HĐND quận 1 và Phó chủ tịch UBND quận 1.

Tháo gỡ dự án tồn đọng ở phường Cầu Ông Lãnh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thông tin khái quát về những mục tiêu, tầm nhìn mới của TP.HCM sau khi hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

TP.HCM đặt định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ trở thành siêu đô thị mang tầm quốc tế, nằm trong nhóm 100 thành phố đáng sống trên thế giới. Quy hoạch sắp tới của TP.HCM sẽ theo định hướng "1 không gian, 3 khu vực, 1 đặc khu", phát triển theo "3 hành lang, 5 trụ cột".

Những tháng gần đây, TP.HCM đã thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, được Trung ương và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đánh giá cao 2 từ khóa "dấu ấn mới" và "diện mạo mới" mà Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh đặt ra cho nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị phường cần tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, phường ưu tiên xây dựng chính quyền số, vận hành trơn tru các nền tảng chung, kiểm soát việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thay đổi tâm thế phục vụ. "Mình phục vụ chứ không phải mình cho người ta. Phải làm cho tư tưởng này thông suốt trong toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức", ông Được lưu ý thêm.

Đặc biệt, tác phong đội ngũ cán bộ, công chức phải thể hiện sự chuyên nghiệp, không xuề xòa như trước đây, từ cách đi đứng, ăn nói để cho người dân nể trọng.

Về chỉnh trang đô thị, ông Được lưu ý phường Cầu Ông Lãnh cần tập trung xử lý lấn chiếm vỉa hè, tháo gỡ dự án tồn đọng. Song song đó, lãnh đạo TP.HCM cũng đang quan tâm tháo gỡ, tái khởi động lại một số dự án vướng mắc để góp phần tạo diện mạo đàng hoàng hơn, sạch đẹp hơn. Các dự án ưu tiên tháo gỡ gồm khu chợ Gà - chợ Gạo, một số dự án dọc đường Võ Văn Kiệt.

Ngoài ra, Chủ tịch TP.HCM cũng đề nghị phường làm tốt an sinh xã hội, quan tâm hỗ trợ, chăm lo người yếu thế, cơ nhỡ, làm tốt công tác xây dựng Đảng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ…