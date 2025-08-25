Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Nguyễn Văn Nên trở lại Hà Nội nhận trọng trách mới

Sỹ Đông - Vũ Phượng
25/08/2025 08:14 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM và được Bộ Chính trị phân công theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Sáng 25.8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 3 để triển khai lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương và TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Nên trở lại Hà Nội nhận trọng trách mới- Ảnh 1.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Nên và ông Trần Lưu Quang, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Văn Nên theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Dự kiến, Đại hội XIV của Đảng tổ chức vào đầu năm 2026. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, Trung ương thành lập 5 tiểu ban, trong đó có Tiểu ban Văn kiện với nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo chính trị và báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới trình Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Nên trở lại Hà Nội nhận trọng trách mới- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM để nhận nhiệm vụ mới

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Văn Nên 68 tuổi, quê Tây Ninh, trình độ cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nên bắt đầu sự nghiệp với vị trí chiến sĩ cảnh sát hình sự ở Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, ông làm Đội trưởng hình sự, Phó trưởng công an rồi Trưởng công an huyện Gò Dầu.

Đến năm 1992, ông chuyển sang công tác Đảng và chính quyền, kinh qua các chức vụ Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Đến tháng 9.2010, ông Nên làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Tiếp đó, ông chuyển công tác ra Trung ương, giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây nguyên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 11.2013, ông Nguyễn Văn Nên được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Sau đó, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Từ tháng 10.2020 đến nay, ông Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Nên trở lại Hà Nội nhận trọng trách mới- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Nên thăm hỏi, động viên người dân khu vực bị phong tỏa do dịch Covid-19 hồi tháng 7.2021

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Trong gần 5 năm giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Nên để lại dấu ấn là một lãnh đạo gần gũi, lối sống giản dị, phong cách làm việc khoa học, là điểm tựa tinh thần vững chắc để Đảng bộ TP.HCM vượt qua giai đoạn khó khăn chưa từng có tiền lệ.

Trong lúc cao điểm của đại dịch Covid-19, ông Nên trực tiếp đến một số khu nhà trọ trên địa bàn quận Bình Tân, thăm hỏi cuộc sống người dân trong vùng phong tỏa. 

Ông cũng là người khuyến khích các bí thư quận ủy, huyện ủy ở TP.HCM mạnh dạn sử dụng bài thuốc y học dân tộc, phát thuốc kháng đông và kháng viêm cho các ca mắc Covid-19 điều trị tại nhà khi chưa có hướng dẫn cụ thể từ Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Văn Nên trở lại Hà Nội nhận trọng trách mới- Ảnh 4.

ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

Tin liên quan

Bí thư Nguyễn Văn Nên đưa ra đáp án bài toán cán bộ TP.HCM 'vừa thừa vừa thiếu'

Bí thư Nguyễn Văn Nên đưa ra đáp án bài toán cán bộ TP.HCM 'vừa thừa vừa thiếu'

Thành ủy TP.HCM đang xây dựng vị trí việc làm để tránh tình trạng 'vừa thừa vừa thiếu' như hiện nay, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết.

Ông Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Thành ủy TP.HCM sau hợp nhất

Bí thư Nguyễn Văn Nên đúc kết 4 dấu ấn đổi mới của HĐND TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Văn Nên Bí thư Thành ủy TP.HCM quyết định của Bộ Chính trị nhân sự TP.HCM Đại hội XIV của Đảng bộ chính trị Bí thư thành ủy Thành Ủy TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận