Ông Nguyễn Văn Nên trở lại Hà Nội nhận trọng trách mới

Sáng 25.8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 3 để triển khai lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương và TP.HCM.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Nên và ông Trần Lưu Quang, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Văn Nên theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Dự kiến, Đại hội XIV của Đảng tổ chức vào đầu năm 2026. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, Trung ương thành lập 5 tiểu ban, trong đó có Tiểu ban Văn kiện với nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo chính trị và báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới trình Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM để nhận nhiệm vụ mới ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Văn Nên 68 tuổi, quê Tây Ninh, trình độ cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nên bắt đầu sự nghiệp với vị trí chiến sĩ cảnh sát hình sự ở Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, ông làm Đội trưởng hình sự, Phó trưởng công an rồi Trưởng công an huyện Gò Dầu.

Đến năm 1992, ông chuyển sang công tác Đảng và chính quyền, kinh qua các chức vụ Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Đến tháng 9.2010, ông Nên làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Tiếp đó, ông chuyển công tác ra Trung ương, giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây nguyên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 11.2013, ông Nguyễn Văn Nên được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Sau đó, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Từ tháng 10.2020 đến nay, ông Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Nên thăm hỏi, động viên người dân khu vực bị phong tỏa do dịch Covid-19 hồi tháng 7.2021 ẢNH: NGUYÊN VŨ

Trong gần 5 năm giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Nên để lại dấu ấn là một lãnh đạo gần gũi, lối sống giản dị, phong cách làm việc khoa học, là điểm tựa tinh thần vững chắc để Đảng bộ TP.HCM vượt qua giai đoạn khó khăn chưa từng có tiền lệ.

Trong lúc cao điểm của đại dịch Covid-19, ông Nên trực tiếp đến một số khu nhà trọ trên địa bàn quận Bình Tân, thăm hỏi cuộc sống người dân trong vùng phong tỏa.

Ông cũng là người khuyến khích các bí thư quận ủy, huyện ủy ở TP.HCM mạnh dạn sử dụng bài thuốc y học dân tộc, phát thuốc kháng đông và kháng viêm cho các ca mắc Covid-19 điều trị tại nhà khi chưa có hướng dẫn cụ thể từ Bộ Y tế.