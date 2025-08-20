Nguyên Phó chủ tịch TP.Thủ Đức Nguyễn Bạch Hoàng Phụng làm Bí thư phường Tăng Nhơn Phú

Chiều 20.8, Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự đại hội có ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM.

Phường Tăng Nhơn Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 phường: Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú, Tân Phú, Hiệp Phú và một phần phường Long Thạnh Mỹ (thành phố Thủ Đức cũ). Nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nhiệm kỳ có nhiều sự kiện mang tính lịch sử đối với Ban Chấp hành Đảng bộ 4 phường trước sáp nhập với những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; lần đầu tiên một chính quyền đô thị "thành phố trong thành phố" được thành lập mang đến nhiều cơ hội cho việc phát triển địa phương.

Phường Tăng Nhơn Phú sẽ phối hợp các đơn vị thực hiện các công trình nhà ở, nhà ở xã hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Tăng Nhơn Phú đặt mục tiêu phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng "thương mại, dịch vụ, công nghiệp" gắn với công nghệ cao, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Trong đó, phường Tăng Nhơn Phú đặt mục tiêu đột phá về hạ tầng là chỉnh trang đô thị, mở rộng nhiều tuyến hẻm. Về nhà ở, phường sẽ triển khai quy hoạch chi tiết 1/500 những khu vực đủ điều kiện để miễn giấy phép xây dựng cho người dân; phối hợp các đơn vị thực hiện các công trình nhà ở, nhà ở xã hội theo chỉ tiêu chung của thành phố cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động khu công nghệ cao.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú gồm 31 ủy viên đã ra mắt đại hội. Trong đó, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng làm Bí thư, ông Trương Tấn Kiệt làm Phó bí thư Thường trực và bà Cao Thị Ngọc Châu làm Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú.



Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư phường Tăng Nhơn Phú ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, sinh năm 1978, quê quán: Quảng Ngãi. Trình độ: thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán - kiểm toán, cử nhân Anh văn, cử nhân chính trị.

Trước khi giữ chức Bí thư phường Tăng Nhơn Phú, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng từng giữ các chức vụ: Phó chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, Phó chủ tịch UBND quận 2 cũ, Phó trưởng ban Quản lý HEPZA.

Phường Tăng Nhơn Phú cần sớm giải quyết vướng mắc bồi thường Khu Công nghệ cao

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết phường Tăng Nhơn Phú đóng vai trò quan trọng trong kết nối khu đông TP.HCM với trung tâm và các vùng lân cận.

Phường Tăng Nhơn Phú có dân số 208.000 người, có tốc độ đô thị hóa cao, ông Trần Văn Tuấn đánh giá đây là thuận lợi để thu hút đầu tư các dự án công nghiệp nhưng cũng dễ phát sinh các vấn đề xã hội.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Do đó, phường cần giải quyết tốt các vấn đề đào tạo, việc làm, an sinh xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội; đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; tăng cường quản lý chặt chẽ về đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường.

Địa bàn phường Tăng Nhơn Phú có Khu Công nghệ cao với diện tích 913 ha, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động. Tuy nhiên, còn khoảng 10 ha của Khu Công nghệ cao chưa được thu hồi do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Vì vậy, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Trần Văn Tuấn nhấn mạnh, phường cần xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, sớm giải quyết để góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của thành phố và địa phương.