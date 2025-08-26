Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chào ngày mới

Không để dự án chậm tiến độ

Nguyên Minh
Nguyên Minh
26/08/2025 04:02 GMT+7

Việc Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị chấm dứt hợp đồng nhà thầu thi công Bệnh viện Nhân dân Gia Định, do đã trễ hẹn 3 năm so với kế hoạch ban đầu và vẫn đang tiếp tục án binh bất động trong bối cảnh bệnh viện quá tải, bệnh nhân phải nằm ngoài hành lang, đang gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ.

Đầu tiên phải khẳng định, đề nghị này là hết sức cần thiết. Hệ quả của dự án chậm tiến độ thì chúng ta đều biết, đội vốn, lỡ cơ hội, gây ảnh hưởng trực tiếp - gián tiếp tới cả xã hội. Với bệnh viện (BV), còn là cơ hội khám chữa, điều trị của nhiều bệnh nhân. Vì thế, không chỉ đề nghị chấm dứt mà phải chấm dứt ngay và luôn, bên cạnh việc làm rõ trách nhiệm, thiệt hại (nếu có) của nhà thầu với dự án này.

Dù vậy, để dự án trễ tiến độ tới 3 năm mới đề nghị thu hồi, tính ra là vẫn quá lâu. Ba năm trong bối cảnh BV tại TP.HCM quá tải trầm trọng thì cái sự chậm này nếu tính đúng, tính đủ thiệt hại phải gấp đôi, gấp ba những gì định lượng được. Thực tế có không ít trường hợp, việc xử lý quá trễ dẫn đến tiến thoái lưỡng nan khi hệ quả đã quá tầm tay của cả doanh nghiệp và cơ quan có thẩm quyền. Đơn cử một dự án ở H.Nhà Bè cũ (TP.HCM), chủ đầu tư nợ thuế từ khoảng hơn 70 tỉ đồng nhưng xử lý không dứt khoát kéo dài khiến nợ, lãi phạt chậm sau gần chục năm lên gần 300 tỉ đồng. Cộng với nhiều khó khăn chủ quan và khách quan, mọi việc hiện nay đã vượt quá khả năng của chủ đầu tư. Từ đó dẫn đến khiếu kiện liên miên của khách mua, kéo dài suốt gần 2 thập niên và nay khu đất vẫn bỏ hoang với hơn chục căn nhà xây dựng trái phép. Không chỉ tiền bạc của người dân bị đóng băng mà nguồn lực của xã hội cũng bị lãng phí không biết bao nhiêu mà kể. Hay dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng mà TP vừa lập Tổ công tác để đẩy nhanh tiến độ giải quyết cũng gây bức xúc trong dư luận những năm qua khi về gần tới đích thì đứng bánh kéo dài.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, phần nhiều các dự án hạ tầng, bất động sản chậm tiến độ có phần lỗi từ phía cơ quan quản lý nhà nước. Khi thì giải phóng mặt bằng chậm, khi thì xác định giá đất chậm, khi thì hồ sơ pháp lý đẩy tới đẩy lui không ai ký...; cứ mỗi khâu vài tháng, vài năm, khiến lãi vay đội lên cũng bằng vốn đầu tư cả dự án. Thế nên, dù đã có quy định thu hồi dự án nếu không triển khai sau 12 tháng, dù thỉnh thoảng chính quyền địa phương cũng lên tiếng về việc siết tiến độ chỗ này, nhắc nhở chỗ kia nhưng đa phần vẫn nghiêng về "siết" chủ đầu tư, nhà thầu mà chưa kiểm điểm và quy trách nhiệm cụ thể phía các cơ quan quản lý liên quan việc chậm trễ này.

Nhìn rộng trên cả nước, mấy năm nay Chính phủ, chính quyền các địa phương dù quyết liệt tháo gỡ ách tắc cho hàng ngàn dự án, nhưng số lượng giải quyết được vẫn chưa như mong đợi. Nói lại để thấy, nếu chúng ta không lọc kỹ từ đầu vào để lọt các chủ đầu tư, nhà thầu yếu kém và cả cán bộ không đủ năng lực, không dứt khoát ngay từ đầu dự án dở dang, thì gỡ cũng khó mà thiệt hại cũng rất lớn. Vì vậy, "siết" tiến độ một cách thực chất, thực sự phải siết tất cả các bên liên quan, từ chủ đầu tư, nhà thầu và cả cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền liên quan, mới mong đưa công trình về đích đúng tiến độ. Chứ siết một bên, một vài trường hợp sẽ chẳng ăn thua. Nói thẳng ra, đa phần các chủ đầu tư cũng chỉ muốn triển khai nhanh để còn thu hồi vốn, chuyển sang làm dự án khác, chứ không ai muốn dây dưa, kéo dài.

Chúng ta đang chứng kiến những dự án đạt kỷ lục về tiến độ, những công trình mang tính biểu tượng trong không khí hân hoan chào đón 80 năm Quốc khánh. Những dự án chậm tiến độ tính bằng năm, những cán bộ sợ ký, nhà thầu yếu kém chỉ tranh thủ xí phần nhận chỗ phải được xử lý dứt điểm để đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

