Tuyên chiến với thuốc giả, thực phẩm giả

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Quốc hội Tạ Văn Hạ cầm hộp sữa trên tay và nói ông nghi đây là giả vì dù đủ nhãn mác, thậm chí cả tem chống hàng giả, nhưng khi quét mã vạch lại không có thông tin, liên hệ đơn vị phân phối cũng không được. Điều ông băn khoăn là nếu hộp sữa này là giả thì cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm trả lời cho người dân và hộp sữa sẽ được xử lý ra sao.

Không chỉ vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh thừa nhận hộp sữa ông Hạ mang tới phiên giải trình trước đó đã xuất hiện tại cuộc họp của Thường trực Ủy ban, song cũng không ai biết rõ nếu hộp sữa là giả thì sẽ báo cho ai, cơ quan nào xử lý và xử lý thế nào.

Cũng không phải tới phiên giải trình hôm 21.8 vừa qua, câu hỏi về trách nhiệm mới trở nên mông lung như vậy. Hồi tháng 4, khi Bộ Công an phanh phui đường dây sản xuất, kinh doanh 573 loại sữa giả tồn tại trong suốt 4 năm, bày bán công khai tại nhiều bệnh viện, địa phương, nhiều người cũng đã băn khoăn khi cả Bộ Công thương lẫn Bộ Y tế đều nói đây không phải trách nhiệm của mình.

Sau sữa giả, hàng loạt vụ việc về thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng và đặc biệt là thuốc giả được lực lượng chức năng phát hiện tại nhiều địa phương khiến vấn đề thuốc giả, thực phẩm giả trở nên "nóng" hơn bao giờ hết. Thế nhưng, đến nay việc quy trách nhiệm vẫn rất mơ hồ vì tất cả đều liên quan nhưng không ai chịu trách nhiệm cuối cùng.

Đại biểu Quốc hội TP.HCM Trần Kim Yến đã đặt câu hỏi nhức nhối: Làm thế nào để người dân có thể tự bảo vệ mình khi ngay cả việc quét mã vạch truy xuất nguồn gốc cũng không thể xác minh được thông tin để biết sản phẩm là thật hay giả? "Tôi nghĩ rằng đây là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước. Phải làm sao một sản phẩm chỉ một cơ quan chịu trách nhiệm trả lời trước dân chứ không thể đá qua, đá lại, đùn đẩy trách nhiệm, ảnh hưởng lớn đến niềm tin của nhân dân", bà Yến nói tại phiên giải trình.

Cùng với làm rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước, nhiều đại biểu Quốc hội chỉ ra rằng cần phải có chế tài đủ sức răn đe; siết chặt quản lý cả khâu tiền kiểm lẫn thanh kiểm tra hậu kiểm; đồng thời hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cơ sở dữ liệu để truy xuất nguồn gốc… mới có thể góp phần ngăn chặn tình trạng thuốc giả, thực phẩm giả hiện nay.

Tại phiên giải trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định với nguồn lợi nhuận khổng lồ, không có quốc gia nào miễn nhiễm với thực phẩm giả và thuốc giả. Điều quan trọng nhất, theo Bộ trưởng, là quan điểm của Chính phủ rất rõ ràng: tuyên chiến không khoan nhượng với thực phẩm giả và thuốc giả.

Để ngăn chặn hiệu quả tình trạng thuốc giả, thực phẩm giả, cùng với lời tuyên chiến phải là những hành động, những giải pháp được triển khai một cách triệt để, quyết liệt.