Trụ cột thúc đẩy kinh tế

Trước đó vài ngày, Nikkei Asia - tờ báo kinh tế hàng đầu thế giới, đặc biệt tại khu vực châu Á - cũng đã thông tin về việc VN xúc tiến 250 dự án trị giá 49 tỉ USD. Bài báo của Nikkei Asia cũng chỉ rõ đây là định hướng quan trọng để VN thúc đẩy kinh tế tăng trưởng trong bối cảnh căng thẳng thương mại vẫn còn nhiều khó lường, chính sách thuế đối ứng của Mỹ gây thách thức nhất định đối với xuất khẩu, sản xuất.

Về trụ cột đầu tư để thúc đẩy nền kinh tế, VN có 2 phần chính là đầu tư công và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong đó, có một thực tế là FDI đang còn nhiều vấn đề cần giải quyết và để cải thiện chất lượng, chúng ta cần những chiến lược dài hạn nhằm mang lại giá trị thặng dư nội tại nhiều hơn. Nhưng tất nhiên, điều này không thể nhanh chóng đạt được trong một sớm một chiều.

Song hành cùng nâng cao hiệu quả của khu vực FDI trong dài hạn, thì tăng cường hiệu quả đầu tư công đóng vai trò sống còn trong ngắn hạn để thúc đẩy tăng trưởng. Đây chính là một giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã kịp thời mở lối trong bối cảnh kinh tế VN nói riêng, kinh tế toàn cầu nói chung, đang đối mặt nhiều thách thức.

Bên cạnh đó, thời gian qua, các dự án đầu tư công của VN có sự tham gia của doanh nghiệp nội địa ngày càng nhiều hơn, mở ra cơ hội quan trọng để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp trong nước, tăng cường sức mạnh nội tại cho nền kinh tế nước nhà.

Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết 68-NQ/TW về Phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết này đặt ra nhiều thay đổi về thể chế, tạo nền tảng cho sự phát triển của kinh tế tư nhân. Ngoài ra, Bộ Chính trị cũng ban hành Nghị quyết 66-NQ/TW về Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Các nghị quyết này kết hợp cùng quá trình tinh gọn, tái sắp xếp bộ máy đang diễn ra có thể giúp tinh giản nhiều thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân trong nước phát triển. Đồng thời, quá trình đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật, tinh giản bộ máy cũng có thể góp phần đẩy nhanh các thủ tục hành chính để thúc đẩy đầu tư công đạt tiến độ đề ra. Tất nhiên, khi các dự án đầu tư công đạt tiến độ thì cũng đem lại lợi ích không nhỏ cho các doanh nghiệp trong nước đang tham gia thực hiện.

Chính vì thế, việc khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 lần này không chỉ giúp tăng cường một trụ cột tăng trưởng kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng, mà còn góp phần nâng cao năng lực doanh nghiệp nước nhà lẫn sức mạnh nội tại của nền kinh tế VN.