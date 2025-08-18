Đừng để xe điện 'cô đơn'

Ví dụ tại TP.HCM, thống kê cho thấy trạm sạc nói chung mới chỉ đáp ứng 10% nhu cầu. Với tỷ lệ này, việc sạc xe điện rõ ràng không thể thuận lợi và đây chính là một trong những rào cản quan trọng phải được giải quyết rốt ráo để đẩy nhanh chuyển đổi giao thông xanh như kế hoạch. Đơn cử trong lộ trình chuyển từ xe xăng sang xe điện của TP, giai đoạn đầu sẽ thí điểm trước với khoảng 400.000 shipper, tài xế xe công nghệ. Thế nhưng, vấn đề trạm sạc cho diện đối tượng này lại chưa được quan tâm đúng mức. Họ vẫn đang phải sử dụng lượng trạm sạc ít ỏi, chủ yếu phân bổ ở các trung tâm thương mại, chung cư lớn... nên khá bất tiện. Cứ hình dung cuối năm nay, 30% trong tổng số khoảng 400.000 shipper và tài xế công nghệ phải chuyển đổi sang xe điện, tương đương với hơn 100.000 xe thì hạ tầng vừa yếu, vừa không thuận lợi của hệ thống trạm sạc hiện nay liệu có đáp ứng nổi? Tới năm 2027, tỷ lệ này tăng lên 80% và phần còn lại hoàn tất vào năm 2028. Từ đầu năm 2029, xe máy xăng sẽ bị cấm hoàn toàn trong hoạt động giao hàng và xe ôm công nghệ mà trạm sạc cứ "túc tắc" thế này, điều gì sẽ xảy ra?

Vấn đề này đã được nói đến nhiều lần và ngày càng nóng hơn khi thời gian áp dụng lộ trình chuyển từ xe xăng sang xe điện đang tới gần. Nguyên nhân thì nhiều nhưng ở góc độ chính sách, tiêu chuẩn cho trạm sạc vẫn đang chờ, tốc độ phủ trạm sạc vẫn phụ thuộc vào nỗ lực của một vài doanh nghiệp. Trong khi đó, kinh nghiệm trên thế giới cho thấy Nhà nước phải đi đầu, làm "nhạc trưởng" thì giao thông xanh mới có thể đồng bộ tăng tốc.

Một vấn đề khác không thể không nhắc tới là tâm lý kỳ thị xe điện vẫn đang tồn tại ở một số nơi. Không chỉ cấm gửi qua đêm, thậm chí có chung cư không nhận giữ xe điện dù chỉ vài tiếng đồng hồ. Câu chuyện có người phải bán xe điện vì gặp khó khăn khi gửi chỗ này, chỗ kia được báo chí phản ánh mới đây là một hồi chuông cảnh báo cơ quan quản lý phải hành động mạnh mẽ hơn nữa. Bởi muốn tăng tốc xe điện thì phải tăng tốc hạ tầng trạm sạc. Mà muốn tăng tốc trạm sạc mọi nơi, mọi chỗ để tạo thuận lợi cho người sử dụng xe điện thì "hạ tầng tâm lý" phải thông, phải "dọc ngang thông suốt, trên dưới một lòng"; công tác tuyên truyền, vận động phải được tăng cường để người dân hiểu, đồng thuận, hợp tác. Bên cạnh đó, phải có những chế tài với các hành vi vi phạm để tránh tình trạng "trên rải thảm, dưới rải đinh"; chủ trương một đằng, thực hiện một nẻo. Nếu "hạ tầng tâm lý" chưa thông, cứ chỗ này không cho mở trạm sạc, chỗ kia không cho gửi xe điện thì công cuộc chuyển đổi sẽ đối diện nhiều rào cản, khó có thể tăng tốc.

Rồi nguồn điện, an toàn cháy nổ, tiêu chuẩn, quy chuẩn pin xe điện, chất lượng xe điện..., tất cả đều phải "chạy" cùng, phải song hành với lộ trình chuyển đổi. Làm sao để người dân, doanh nghiệp thấy việc sử dụng xe điện là thuận tiện, an toàn, có lợi cho bản thân và xã hội thì công cuộc chuyển đổi giao thông xanh mới thành công.

Ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu không chờ đợi chúng ta. Ngay trong mùa mưa, TP.HCM vẫn có những ngày mù sương bụi mịn, còn Hà Nội đã "quen mặt" trên bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm toàn cầu... Vậy nên không chỉ giao thông mà tất cả các ngành, các doanh nghiệp và mỗi cá nhân đều phải có trách nhiệm tham gia quá trình xanh hóa sản xuất, phân phối, tiêu dùng... Chỉ có như thế, đất nước mới vững vàng tiến vào kỷ nguyên xanh, kỷ nguyên số.