Trung tâm thương mại trên đất vàng bị bỏ hoang

Nam Long
Nam Long
16/08/2025 20:40 GMT+7

Tọa lạc trên khu đất vàng nhưng Trung tâm thương mại Trà Vinh bị bỏ hoang gần 10 năm, khiến người dân nuối tiếc vì lãng phí.

TÒA NHÀ TRÊN KHU ĐẤT 4 MẶT TIỀN

Trung tâm thương mại Trà Vinh nằm trên khu đất công thuộc P.Trà Vinh, Vĩnh Long (trước đây là P.3, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Tòa nhà quy mô 3 tầng, diện tích gần 2.000 m2, nằm ở vị trí đắc địa với 4 mặt tiền. Trong đó có 3 mặt tiền đường chính là Võ Thị Sáu, Trần Quốc Tuấn, Điện Biên Phủ và 1 đường ô tô nhỏ.

Trung tâm thương mại trên đất vàng bị bỏ hoang- Ảnh 1.

Tòa nhà Trung tâm thương mại Trà Vinh bị bỏ hoang gần 10 năm nên hiện xuống cấp, hư hỏng nhiều

ẢNH: NAM LONG

Tuy nhiên, do bỏ hoang gần 10 năm nên tòa nhà hiện xuống cấp, hư hỏng… Nhiều người dân tận dụng sảnh để buôn bán và làm kho cất hàng hóa bên trong. Ông N.V.L (66 tuổi), người chạy xe lôi đạp ở chợ Trà Vinh, cho biết: "Chỗ này trước đây là bến xe, sau đó bến xe dời đi để xây dựng trung tâm thương mại sầm uất. Dần dần, siêu thị, cửa hàng mọc lên xung quanh khiến trung tâm thương mại bán ế, ki ốt đóng cửa gần hết. Thấy tòa nhà trên đất vàng bị bỏ hoang, người dân tiếc lắm".

Một chủ ki ốt bán trái cây phía đường Võ Thị Sáu cho biết bà thuê ki ốt của Trung tâm thương mại Trà Vinh với thời hạn hợp đồng đến cuối năm 2026. "Sau Tết Nguyên đán 2025, chính quyền có mời các hộ kinh doanh họp để thỏa thuận bồi thường, dời đi nơi khác bán, nhưng giá bồi thường thấp quá nên chúng tôi không đồng ý. Chúng tôi yêu cầu thực hiện theo hợp đồng, tức hết năm 2026 sẽ đi, khỏi phải làm gì hết. Tòa nhà bỏ hoang 10 năm rồi, cũng có nhiều người đến coi nhưng rồi mất tiêu", bà nói.

Trung tâm thương mại trên đất vàng bị bỏ hoang- Ảnh 2.

Nhiều người dân tận dụng tòa nhà làm kho chứa hàng hóa

ẢNH: NAM LONG

LÊN PHƯƠNG ÁN PHÁ DỠ

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó giám đốc Sở NN-MT Vĩnh Long, cho biết tòa nhà Trung tâm thương mại Trà Vinh được UBND tỉnh Trà Vinh (cũ) giao cho UBND TP.Trà Vinh (cũ) khai thác vào năm 2002. Đến tháng 11.2009, UBND TP.Trà Vinh giao cho Ban Quản lý chợ Trà Vinh quản lý, khai thác. Sau đó, đơn vị này ký hợp đồng cho thuê mặt bằng bên trong tòa nhà với một công ty khác. Do kinh doanh thua lỗ, từ cuối năm 2015, công ty trả mặt bằng và bỏ trống cho đến nay.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh cũ đã cho chủ trương phá dỡ tòa nhà và giao UBND TP.Trà Vinh (nay là P.Trà Vinh, Vĩnh Long) làm việc với các hộ dân về việc chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng. Đồng thời, lập phương án phá dỡ theo quy định vào cuối năm 2024 để bố trí khu quầy hàng bán trái cây.

Trung tâm thương mại trên đất vàng bị bỏ hoang- Ảnh 3.

Các ki ốt thuộc Trung tâm thương mại Trà Vinh, hướng mặt tiền đường Võ Thị Sáu vẫn còn kinh doanh

ẢNH: NAM LONG

Sau khi có chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh thanh lý tài sản công (hình thức phá dỡ) đối với tòa nhà Trung tâm thương mại Trà Vinh và được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận vào cuối tháng 2.2025. Đến tháng 4.2025, UBND TP.Trà Vinh đã phê duyệt dự toán thực hiện phương án phá dỡ tòa nhà.

Bên cạnh đó, ngày 26.4.2025, UBND TP.Trà Vinh đã làm việc, thỏa thuận với các hộ kinh doanh về việc chấm dứt trước hợp đồng cho thuê mặt bằng; đồng thời thành lập Hội đồng bồi thường hợp đồng hộ kinh doanh.

"Hồ sơ xử lý tòa nhà Trung tâm thương mại Trà Vinh và các nội dung liên quan đã được UBND TP.Trà Vinh (cũ) bàn giao cho P.Trà Vinh tiếp nhận để triển khai thực hiện. Sắp tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ chỉ đạo địa phương thực hiện phá dỡ tòa nhà, đưa khu đất vào sử dụng đảm bảo hiệu quả và phù hợp quy định của pháp luật. Với trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, Sở NN-MT sẽ theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện của UBND P.Trà Vinh. Trong trường hợp cần thiết, Sở NN-MT sẽ tổ chức kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất công, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý kịp thời", ông Tuấn nhấn mạnh. 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

