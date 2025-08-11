'Cấm xe máy xăng trong Vành đai 1 Hà Nội cần giải pháp hài hòa'

Sáng 11.8, tại phiên họp 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, góp ý vào báo cáo công tác dân nguyện Quốc hội trong tháng 7, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề cập vấn đề cấm xe máy xăng bên trong Vành đai 1 TP.Hà Nội từ 1.7.2026 và tiến tới các vành đai khác được nhân dân quan tâm gần đây.

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ tăng cường công tác truyền thông vì hiện nay truyền thông về lộ trình giảm và sắp tới cấm xe máy xăng trong Vành đai 1 rồi tiến tới các vành đai khác. Theo ông Thanh, hiện nay, truyền thông nội dung này chưa rõ nét, trong khi thông tin trên mạng xã hội lại rất nhiều khiến nhân dân lo lắng.

Ông Thanh cũng biết, dù đồng tình với chính sách hướng tới giảm phát thải, song cần có lộ trình từng bước để tiến tới cấm hoàn toàn xe xăng. "Cần có biện pháp hỗ trợ từ sản xuất đến đăng ký, đăng kiểm thay thế", ông Thanh nói.

Theo Phó chủ tịch Quốc hội, vấn đề người dân quan tâm là từ 1.7.2026, xe máy xăng sẽ không được hoạt động trong khu vực Vành đai 1 của TP.Hà Nội.

"Cần có thông tin và giải pháp phù hợp để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp sản xuất xe xăng và người dân. Có người mới mua xe máy xăng nhưng chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa sẽ không được hoạt động trong vùng Vành đai 1", ông Thanh nêu.

Kết luận phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị cần có lộ trình và giải pháp tổng hòa trong thực hiện chuyển đổi xanh trong giao thông, nhất là việc cấm xe xăng trong phạm vi Vành đai 1 của TP.Hà Nội.

"Có ý kiến cho rằng Vành đai 1 hoặc Vành đai 3, thủ đô Hà Nội vẫn là địa phương nằm trong tổng thể của toàn quốc. Do đó, việc triển khai cần có lộ trình, giải pháp và công tác bảo đảm", ông Phương nhấn mạnh.

Xe máy chạy xăng sẽ không hoạt động bên trong Vành đai 1 từ 1.7.2026 ẢNH: BỘ XÂY DỰNG

Trước đó, ngày 12.7, tại Chỉ thị 20 về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội triển khai các giải pháp để tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện, bảo đảm đến ngày 1.7.2026 không còn xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong Vành đai 1.

Từ ngày 1.1.2028, ngoài cấm xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng dầu, ô tô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng bị hạn chế trong Vành đai 1 và Vành đai 2. Đến năm 2030, áp dụng với toàn bộ phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong phạm vi Vành đai 3.

Theo quy hoạch giao thông vận tải Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường Vành đai 1 của Hà Nội sau khi hoàn thành sẽ khép kín khu vực nội đô, vùng lõi của thủ đô, dài 7,2 km.

Cụ thể bao gồm các tuyến đường, phố gồm: Trần Khát Chân (ngã ba Trần Khát Chân - Nguyễn Khoái) - Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Ô Chợ Dừa - Đê La Thành - Hoàng Cầu - Đê La Thành - Cầu Giấy - đường Bưởi - Lạc Long Quân - Âu Cơ - Nghi Tàm - Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái.