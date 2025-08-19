Lùi giờ vào học: Nhỏ nhưng cần thiết

Bộ GD-ĐT đã ban hành hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày với giáo dục phổ thông năm học 2025 - 2026. Theo đó, bậc tiểu học vẫn dạy 2 buổi/ngày bắt buộc như nhiều năm qua; còn THCS, THPT khuyến khích dạy 2 buổi/ngày ở những trường đủ điều kiện, thời khóa biểu học tập tối thiểu 5 ngày/tuần; tối đa 11 buổi/tuần, mỗi ngày không quá 7 tiết học, mỗi tiết 45 phút.

Trong bối cảnh này, phụ huynh đặt vấn đề có nên lùi giờ vào học với các trường dạy 2 buổi/ngày, để học sinh (HS) có thêm thời gian ăn sáng, nghỉ ngơi.

Trước thềm năm học mới 2025 - 2026, nhiều trường THCS, THPT tại TP.HCM đã thông báo giờ vào học mới. Đối với các trường đang thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, việc lùi giờ vào học buổi sáng là một giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục và chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho HS.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, trẻ em và thanh thiếu niên cần một giấc ngủ đầy đủ để phát triển toàn diện. Tuy nhiên, với giờ vào học quá sớm (như trước đây các trường THPT thường vào tiết 1 trước 7 giờ), nhiều HS nhà xa trường phải thức dậy có khi từ 5 giờ. Điều này không phù hợp với nhịp sinh học của lứa tuổi học đường vốn đang trong giai đoạn phát triển thể chất, tâm lý và cần ngủ đủ giấc. Lâu dần điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng tập trung và tâm trạng của HS trong học tập.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày không quá 7 tiết học. Việc lùi giờ vào học tiết 1 muộn hơn trước đây không làm giảm thời lượng học nhưng giúp HS có thêm thời gian nghỉ ngơi, ăn sáng kỹ lưỡng và đến trường với tinh thần sảng khoái. Các em học tốt hơn, vui vẻ hơn và giảm cảm giác áp lực, căng thẳng.

Về phía phụ huynh sẽ có thêm thời gian buổi sáng để chuẩn bị cho con đi học, đồng thời cũng đỡ vất vả hơn khi đưa đón con quá sớm. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với các gia đình ở xa trường hoặc có con học nhiều cấp học.

Tiêu chí trường học hạnh phúc không chỉ là nơi dạy kiến thức mà còn phải là môi trường thân thiện, quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người học. Một trường học hạnh phúc là nơi mà HS cảm thấy an toàn, được yêu thương, được tôn trọng. Lùi giờ vào học không đơn thuần là sự thay đổi thời gian biểu, mà là biểu hiện cụ thể của việc lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu phát triển của HS. Đó cũng là cách để giáo viên giảm áp lực, khởi động ngày mới cùng HS bằng năng lượng tích cực.

Thay vì chạy đua với thời gian, hãy tạo điều kiện cho HS phát triển trong một môi trường nhân văn, linh hoạt và hạnh phúc. Điều chỉnh giờ học, tuy nhỏ, nhưng là một bước tiến lớn trên hành trình xây dựng nền giáo dục lấy HS làm trung tâm.