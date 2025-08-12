Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Chính phủ quyết định 2 đại học quốc gia trực thuộc Bộ GD-ĐT

Quý Hiên
Quý Hiên
12/08/2025 21:30 GMT+7

Thủ tướng đã ký Quyết định 1723/QĐ-TTg, quy định 2 đại học quốc gia trực thuộc Bộ GD-ĐT, chấm dứt tranh cãi về chủ đề này thời gian qua.

Hôm nay, 12.8, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1723/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD-ĐT. Với quyết định này, 2 đại học quốc gia Hà Nội trực thuộc Bộ GD-ĐT, chấm dứt tranh cãi cả tháng nay về chủ đề liên quan.

Chính phủ quyết định 2 đại học quốc gia trực thuộc Bộ GD-ĐT- Ảnh 1.

Tòa nhà điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội tại P.Cầu Giấy, Hà Nội

ẢNH: VNU

Theo Quyết định 1723, Bộ GD-ĐT có 65 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, trong đó 41 cơ sở giáo dục đại học. Đứng đầu danh sách này là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Để thi hành quyết định, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT rà soát và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định hiện hành.

Riêng hai đại học quốc gia thì tổ chức và hoạt động theo quy định của luật Giáo dục đại học hiện hành, theo Nghị định số 201/2025/NĐ-CP mới ban hành ngày 11.7.

Có 2 cơ sở giáo dục đại học mới được Chính phủ đưa vào danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD-ĐT: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh, cả hai vốn trực thuộc Bộ LĐ-TB-XH cũ.

Từ một tháng nay, kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 201/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học quốc gia, dư luận có sự tranh cãi về việc 2 đại học quốc gia cơ quan độc lập, trực thuộc Chính phủ, hay trực thuộc Bộ GD-ĐT.

Nhiều ý kiến cho rằng Nghị định 201 chỉ giao quyền quản lý nhà nước về chuyên môn giáo dục đại học với 2 đại học quốc gia cho Bộ GD-ĐT, chứ 2 đại học quốc gia không thuộc Bộ GD-ĐT giống như các đại học khác như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên…

Tuy nhiên, với Quyết định 1723, 2 đại học quốc gia là đơn vị công lập sự nghiệp trực thuộc Bộ GD-ĐT, mặc dù Nghị định 201 của Chính phủ đã giao quyền tự chủ cho các đại học quốc gia cao hơn các cơ sở giáo dục đại học khác.

Xem đầy đủ danh sách 64 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD-ĐT ở đây.

Tin liên quan

Đại học quốc gia là cơ sở giáo dục công lập do Bộ GD-ĐT quản lý

Đại học quốc gia là cơ sở giáo dục công lập do Bộ GD-ĐT quản lý

Đại học (ĐH) quốc gia là cơ sở giáo dục ĐH công lập do Bộ GD-ĐT quản lý, sử dụng con dấu có hình quốc huy; là đơn vị dự toán cấp I.

Khám phá thêm chủ đề

ĐH Quốc gia Hà Nội ĐH Quốc Gia Tp.HCM trực thuộc Bộ GD-ĐT đơn vị sự nghiệp công lập Quyết định của Chính phủ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận