Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát hiện hộ kinh doanh bán mũ bảo hiểm nghi hàng giả mạo nhãn hiệu Nón Sơn

Trần Kha
Trần Kha
21/08/2025 14:58 GMT+7

Tại thời điểm kiểm tra hộ kinh doanh N.T.H ở xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau), lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều mặt hàng mũ bảo hiểm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Nón Sơn và toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Ngày 21.8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh doanh mũ bảo hiểm tại xã Đầm Dơi có dấu hiệu buôn bán các sản phẩm mũ bảo hiểm nghi ngờ là hàng giả mạo nhãn hiệu Nón Sơn, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Phát hiện hộ kinh doanh bán nón bảo hiểm nghi hàng giả mạo nhãn hiệu Nón Sơn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh doanh mũ bảo hiểm tại xã Đầm Dơi

ẢNH: CTV

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau, lúc 11 giờ ngày 20.8, đoàn kiểm tra liên ngành do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau chủ trì, đã bất ngờ kiểm tra đột xuất tại hộ kinh doanh N.T.H ở xã Đầm Dơi.

Đại diện đoàn kiểm tra gồm ông Trương Văn Thoại, Phó đội trưởng và ông Nguyễn Phi Hùng, cán bộ lập biên bản. Đoàn kiểm tra còn có sự phối hợp của các đơn vị chức năng khác, bao gồm Công an xã Đầm Dơi, Đội Quản lý thị trường số 6, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau và đại diện chính quyền địa phương.

Theo biên bản kiểm tra, hộ kinh doanh của bà N.T.H được cấp phép hoạt động từ năm 2014 với ngành nghề chính là bán mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều mặt hàng mũ bảo hiểm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Nón Sơn và toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đang mở rộng điều tra vụ việc.

Tin liên quan

Lãnh 8 năm tù vì buôn bán mũ bảo hiểm giả thương hiệu Nón Sơn

Lãnh 8 năm tù vì buôn bán mũ bảo hiểm giả thương hiệu Nón Sơn

Ngày 25.3, TAND H.Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng tuyên án bị cáo Nguyễn Sơn Trung (ở xã Lộc An, H.Bảo Lâm; tạm trú ở Q.Gò Vấp, TP.HCM) 8 năm tù về tội buôn bán hàng giả.

Khám phá thêm chủ đề

Nón Sơn mũ bảo hiểm Đội Quản lý thị trường hộ kinh doanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận