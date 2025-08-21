Phát hiện hộ kinh doanh bán mũ bảo hiểm nghi hàng giả mạo nhãn hiệu Nón Sơn

Ngày 21.8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh doanh mũ bảo hiểm tại xã Đầm Dơi có dấu hiệu buôn bán các sản phẩm mũ bảo hiểm nghi ngờ là hàng giả mạo nhãn hiệu Nón Sơn, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh doanh mũ bảo hiểm tại xã Đầm Dơi ẢNH: CTV

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau, lúc 11 giờ ngày 20.8, đoàn kiểm tra liên ngành do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau chủ trì, đã bất ngờ kiểm tra đột xuất tại hộ kinh doanh N.T.H ở xã Đầm Dơi.

Đại diện đoàn kiểm tra gồm ông Trương Văn Thoại, Phó đội trưởng và ông Nguyễn Phi Hùng, cán bộ lập biên bản. Đoàn kiểm tra còn có sự phối hợp của các đơn vị chức năng khác, bao gồm Công an xã Đầm Dơi, Đội Quản lý thị trường số 6, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau và đại diện chính quyền địa phương.

Theo biên bản kiểm tra, hộ kinh doanh của bà N.T.H được cấp phép hoạt động từ năm 2014 với ngành nghề chính là bán mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều mặt hàng mũ bảo hiểm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Nón Sơn và toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đang mở rộng điều tra vụ việc.