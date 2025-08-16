Đã có cổng thông tin hỗ trợ hộ kinh doanh

Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), mục đích của cổng thông tin là giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nắm vững các quy định thuế của Nhà nước, đồng thời hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chính xác.

Giao diện Cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp được thiết kế tối giản, thân thiện với người nộp thuế ẢNH: CT

Đây là công cụ giúp người nộp thuế tra cứu thông tin nhanh chóng, giảm sai sót không cần thiết, góp phần duy trì tính minh bạch, chính xác trong việc thu thuế.

Nội dung trên cổng do cơ quan thuế trực tiếp biên soạn, vừa đảm bảo độ chính xác cao, vừa được trình bày sinh động, dễ hiểu qua các bài viết và video ngắn, giúp người dùng tiếp cận kiến thức nhanh chóng, áp dụng kịp thời vào công việc kinh doanh.

Đặc biệt, cổng thông tin có tích hợp chatbot trợ lý trí tuệ nhân tạo tư vấn kinh doanh, giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tiếp cận kiến thức hữu ích, nâng cao hiệu quả bán hàng.

Cục Thuế kỳ vọng phát triển cổng thông tin thành công cụ mạnh mẽ, giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận lợi, giảm thiểu sai sót, nâng cao minh bạch trong các giao dịch thuế.

Theo Bộ Tài chính, số liệu quản lý đến hết tháng 12.2024 cho thấy, tổng số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là 3,6 triệu.

Tổng số hộ kinh doanh ổn định (hộ khoán và hộ kê khai) là 2,2 triệu hộ. Trong đó, số hộ thuộc diện phải nộp thuế (doanh thu trên 100 triệu đồng/năm) là 1,3 triệu hộ (chiếm 59%).

Số thu từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vào ngân sách nhà nước năm 2024 là 25.953 tỉ đồng, tăng 20% so với năm 2023.