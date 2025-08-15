Hộ kinh doanh kê khai thuế trực tuyến như thế nào?

Thuế TP.HCM có hướng dẫn kê khai thuế trực tuyến cho hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, hộ kinh doanh sẽ thực hiện nộp tờ khai, kê khai thuế tại địa chỉ https://dichvucong.gdt.gov.vn.

Hộ kinh doanh tự thực hiện kê khai thuế trực tuyến ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://dichvucong.gdt.gov.vn.

Bước 2: Lựa chọn "Đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử" hoặc "Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử".

Bước 3: Để đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử thì nhập mã số thuế hộ kinh doanh, mật khẩu đăng nhập và mã xác nhận. Trường hợp hộ kinh doanh chọn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử thì nhập mã số căn cước công dân và mật khẩu đăng nhập tài khoản VNeID. Sau đó nhập mã xác thực OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản VNeID.

Bước 4: Vào mục "Thủ tục hành chính", chọn loại tờ khai mẫu "01/CNKD - tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh", sau đó nhấn mục "Tìm kiếm".

Bước 5: Lựa chọn nộp hồ sơ tại mã thủ tục 1.011022 và chọn "Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh T40", xong nhấn “Tiếp tục”.

Chọn hồ sơ tại mã thủ tục ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bước 6: Chọn loại tờ khai "01/CNKD - tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh" và tiếp tục.

Bước 7: Chọn địa điểm kinh doanh và nhấn “Tiếp tục”.

Bước 8: Chọn hình thức kê khai thuế theo tháng hoặc quý và nhấn “Tiếp tục”.

Bước 9: Chọn hình thức "Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương thức kê khai" rồi điền tất cả thông tin trong tờ khai 01/CNKD và phụ lục 01-2/BK-HĐKD (Nếu không hiển thị mẫu 01-2/BK-HĐKD thì chọn "Thêm phụ lục" để chọn mẫu).

Bước 10: Sau khi khai xong người nộp thuế nhấn chọn "Hoàn thành".

Lưu ý, theo quy định, thời hạn nộp hồ sơ của hộ kinh doanh kê khai thuế theo tháng là chậm nhất ngày 20 tháng sau liền kề tháng phát sinh thuế. Trường hợp kê khai quý thì chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đầu quý kế tiếp quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Thời hạn nộp thuế cùng thời điểm với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Quy trình khai thuế trực tuyến dành cho hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai ẢNH: THUẾ TP.HCM



