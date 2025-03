Lãnh 8 năm tù vì buôn bán mũ bảo hiểm giả thương hiệu Nón Sơn

Theo cáo trạng, khoảng 9.2023, Nguyễn Sơn Trung (28 tuổi) thấy trên mạng xã hội TikTok có nhiều gian hàng quảng cáo bán mũ bảo hiểm hiệu Nón Sơn, lượng khách hàng tương tác mua loại mũ này nhiều nên Trung nảy sinh ý định tìm nguồn hàng mũ bảo hiểm giả thương hiệu Nón Sơn giá rẻ để nhập và bán lại kiếm lời.

Nguyễn Sơn Trung (ngồi trước) tại tòa ẢNH: C.T.V

Thời gian này, Trung thường xuyên ở TP.HCM, thỉnh thoảng mới về nhà bố mẹ tại thôn 1, xã Lộc An, H.Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Đến tháng 10.2023, Trung truy cập vào website có tên miền autoviafb.com mua một tài khoản Facebook cá nhân (Trung không nhớ tên đăng nhập và số tài khoản vì tất cả được sao chép từ website autoviafb.com).

Sau đó, Trung vào mục tìm kiếm "nón bảo hiểm" và vào trang Facebook tên "Xưởng in nón bảo hiểm…". Trang này giới thiệu có nhận in mũ bảo hiểm theo yêu cầu (Trung không nhớ và không rõ thông tin, địa chỉ của xưởng in và chủ xưởng in).

Sau khi tìm hiểu, đến tháng 11.2023, Trung sử dụng hình ảnh mẫu mũ bảo hiểm nhãn hiệu Nón Sơn (lấy từ trên mạng xã hội TikTok, có logo và tên của nhãn hiệu Nón Sơn, loại mũ che nửa đầu, không có kính chắn gió) gửi qua tin nhắn messenger Facebook cho xưởng in đặt làm trước 50 cái với giá 35.000 đồng/mũ bảo hiểm.

Khoảng 1 tuần sau thì người giao hàng (chưa rõ lai lịch) giao 50 cái mũ bảo hiểm đến nhà của Trung ở thôn 1, xã Lộc An, H.Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Trung trực tiếp nhận hàng, trả tiền mặt hơn 1,7 triệu đồng cho người giao hàng, không lấy hóa đơn, chứng từ và không ký xác nhận gì.

Trung mang số mũ bảo hiểm này cất vào trong kho của gia đình thường dùng để cất quả cà phê.

Sau đó, Trung đặt lại tên tài khoản Facebook đã mua là "Nón Sơn - Quang Trung Chính Hãng, thông tin liên hệ (thông tin do Sơn đặt ngẫu nhiên theo yêu cầu của Facebook) là: 154 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3" và bắt đầu đăng hình ảnh, rao bán mũ bảo hiểm giả thương hiệu Nón Sơn với giá từ 70.000 đồng đến 150.000 đồng/mũ bảo hiểm.

Khi có khách đặt mua thì Trung sẽ trực tiếp đi giao hàng hoặc mang ra đơn vị vận chuyển để gửi.

Khi không có nhà thì Trung điện thoại nhờ bố đẻ là ông N.V.C (53 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng) lấy mũ bảo hiểm trong kho giao hàng giúp Trung.

Sau khi bán hết 50 cái mũ bảo hiểm giả trên, Trung tiếp tục đặt xưởng in làm thêm 200 cái mũ bảo hiểm giả thương hiệu Nón Sơn tương tự với giá 35.000 đồng/cái, trả hết số tiền là 7 triệu đồng, rồi Trung tiếp tục đăng bài trên Facebook rao bán mũ bảo hiểm với hình thức bán và giao hàng tương tự như 50 mũ bảo hiểm đầu tiên.

Đến cuối tháng 12.2023, Trung đã đặt xưởng in làm thêm 2.100 cái mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn với nhiều màu sắc khác nhau để về tiếp tục bán lại kiếm lời. Tất cả nón bảo hiểm này được cất tại nhà kho của gia đình Trung.

Cáo trạng xác định, từ tháng 10.2023 đến tháng 12.2023, Trung đã đặt xưởng in làm giả tổng cộng 2.350 cái mũ bảo hiểm giả thương hiệu Nón Sơn với giá hơn 71,7 triệu đồng. Trong số này, Trung đã bán được 77 mũ với giá từ 70.000 đồng đến 150.000 đồng, thu được số tiền hơn 7,4 triệu đồng.

Đến ngày 29.1.2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành kiểm tra theo thủ tục hành chính kho chứa hàng của gia đình Nguyễn Sơn Trung.

Tại thời điểm kiểm tra, Trung vắng mặt, có ông N.V.C, bố đẻ Trung là người đại diện gia đình.

Tại đây, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, tạm giữ, niêm phong 2.273 mũ bảo hiểm/14 mặt hàng mũ bảo hiểm trơn có lỗ thông gió - là loại nón che nửa đầu, không có kính chắn gió (gồm các màu tím, vàng, xanh rêu, xanh ngọc, xanh da trời… Tổng 2.273 mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn bị thu giữ, được kết luận có giá hơn 1,3 tỉ đồng.