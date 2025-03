Buôn bán hàng giả thương hiệu Nón Sơn, bị tòa tuyên án 5 năm tù

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 10.1.2024, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an H.Châu Đức phối hợp Công an xã Đá Bạc, Đội quản lý thị trường số 4 kiểm tra tại nhà của Nguyễn Quang Tín (ở thôn Phú Sơn, xã Đá Bạc, H.Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện Tín có hành vi buôn bán sản phẩm Nón Sơn, nghi là giả.

Bị cáo Nguyễn Quang Tín tại tòa ẢNH: C.T.V

Tang vật thu giữ gồm: 2.238 cái nón (gồm 12 mã sản phẩm là MC230, MC163A, MC 169B, MC001A, MC169A, MC234, MC197, MC158A, MC122C, MC212, MC237, MC001); 4,5 kg tem của Công ty TNHH thời trang Nón Sơn; 42 chai xịt màu đen nhãn hiệu Aroma Care Spray (có lô gô của Công ty TNHH thời trang Nón Sơn) và 1 điện thoại di động.

Quá trình điều tra, Nguyễn Quang Tín khai nhận khoảng tháng 11.2019, khi học bán hàng online qua mạng xã hội thì quen biết với một người tên Tuấn (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể).

Tuấn giới thiệu sản phẩm nón giả thương hiệu Nón Sơn của Công ty TNHH thời trang Nón Sơn cho Tín. Tuấn nói hiện có lô hàng khoảng hơn 1.000 cặp (1 cặp có 2 nón), 42 chai xịt màu đen nhãn hiệu Aroma Care Spray, khoảng 4,5 kg tem giả của Công ty Nón Sơn với giá 20 triệu đồng cho toàn bộ lô hàng. Tín đồng ý mua.

Sau đó, Tuấn giao hàng cho Tín tại Bến xe An Sương (TP.HCM). Tín thuê xe chở số hàng trên về nhà tại thôn Phú Sơn, xã Đá Bạc, H.Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để cất giấu.

Cuối năm 2019, Tín nghỉ việc tại TP.HCM về nhà sinh sống. Do thời gian này bất động sản đang có giá nên Tín không bán số nón giả trên mà đi làm môi giới bất động sản kiếm tiền.

Khoảng tháng 11.2023, Tín lập trang mạng xã hội Facebook lấy tên tài khoản "Ái My - Tổng Kho Buôn Sỉ Lẻ Nón Sơn Cao Cấp", lấy địa chỉ ở đường Lý Thường Kiệt (thị trấn Hóc Môn, H.Hóc Môn, TP.HCM) và cung cấp số điện thoại liên lạc.

Để quảng cáo cho các sản phẩm nón sơn giả của mình, Tín lên mạng xã hội Facebook thuê người lồng tiếng theo kịch bản do Tín soạn sẵn. Tín dùng bản ghi âm của người lồng tiếng ghép vào video do Tín tự quay và đăng lên tài khoản "Ái My - Tổng Kho Buôn Sỉ Lẻ Nón Sơn Cao Cấp" kèm theo giá cho từng sản phẩm nón sơn giả. Đồng thời, Tín đưa ra các thông tin giảm giá để thu hút khách hàng.

Tang vật thu giữ ẢNH: C.T.V

Khi người mua đặt hàng thì Tín lấy tem giả thương hiệu Nón Sơn có ghi mã vạch do Tuấn cung cấp gắn vào nón giả nhằm tạo thêm độ tin cậy cho sản phẩm.

Từ tháng 11.2023 đến khi bị phát hiện, Tín đã bán và thu tiền thành công được 4 đơn hàng với số tiền 1,4 triệu đồng.

Đến khoảng 17 giờ ngày 10.1.2024, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an H.Châu Đức phối hợp Công an xã Đá Bạc và Đội quản lý thị trường số 4 phát hiện và thu giữ tang vật Nón Sơn giả như đã nêu trên. Tổng giá trị tài sản thu giữ được có giá trị là 2,65 tỉ đồng.

Ngày 17.3, TAND H.Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử và tuyên án bị cáo Nguyễn Quang Tín (ở xã Đá Bạc, H.Châu Đức) 5 năm tù về tội buôn bán hàng giả.