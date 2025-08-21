Từ 'trái tim' đến con người

Trong kỷ nguyên số ngày nay, dữ liệu được xem như là "dòng máu" nuôi sống các hệ thống. VN đang không ngừng đẩy nhanh số hóa và đã đạt nhiều bước tiến đột phá trong thủ tục hành chính. Trong đó, thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và ứng dụng VNeID, rất nhiều thủ tục hành chính đã có thể thực hiện nhanh chóng, tiện lợi.

Điển hình như vào ngày 1.7 - ngày đầu tiên chính thức sáp nhập các tỉnh thành, nhiều người hào hứng chia sẻ trên mạng xã hội về việc thông tin định danh cá nhân trên ứng dụng VNeID đã tự động cập nhật thông tin về nơi sinh, nơi cư trú theo sắp xếp hành chính mới. Sở dĩ việc cập nhật dữ liệu có thể nhanh chóng như vậy chính là nhờ hệ thống dữ liệu quốc gia.

Cũng nhờ đó, các thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe… cùng nhiều dữ liệu cá nhân khác dễ dàng được đồng bộ, tạo nên sự thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Hay thậm chí, từ hệ thống dữ liệu quốc gia hoàn thiện, chúng ta còn mở rộng sang mã số định danh cho doanh nghiệp, góp phần tối ưu hóa thủ tục cho cả doanh nghiệp, vốn có hoạt động liên quan nhiều ngành chức năng khác nhau.

Nói vậy để thấy cơ sở dữ liệu quan trọng như thế nào trong quá trình chuyển đổi số. Vì thế, không hề quá lời khi so sánh Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 như "trái tim" điều phối dữ liệu quốc gia, đóng vai trò sống còn cho quá trình chuyển đổi số.

Mặt khác, để quá trình chuyển đổi số ngày càng hiệu quả, góp phần lớn hơn nữa thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đưa đất nước vươn mình thì quy trình làm việc, sự phối hợp và đồng bộ cũng quan trọng không kém. Điều này cùng với năng lực nhân sự thực thi đều bắt nguồn từ chìa khóa then chốt là con người.

Đội ngũ con người thực thi và phối hợp trực tiếp trong quá trình phục vụ người dân hầu hết nằm ở cấp cơ sở. Thực tế phải thừa nhận rằng nhiều năm qua, đội ngũ nhân lực cơ sở của chúng ta với số lượng đông đảo vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục. Cho nên, chúng ta cần sớm nâng cao năng lực về chuyển đổi số cũng như xây dựng tư duy làm việc có tính hệ thống cho nhân sự cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, VN vừa tiến hành sắp xếp lại địa giới hành chính và tinh giản hệ thống ở mức độ chưa từng có từ trước đến nay. Vì thế, lực lượng nhân sự cơ sở chắc chắn vẫn đang cần làm quen, hoàn thiện công việc theo hệ thống mới. Điều này đặt ra nhiều khó khăn không nhỏ, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để chuẩn hóa đội ngũ nhân lực cũng như tổ chức, phối hợp có tính hệ thống trong công việc.

Khi kết hợp và triển khai hiệu quả năng lực chuyển đổi số cho lực lượng cơ sở như vậy, thì với nền tảng hạ tầng và dữ liệu hiện có, VN sẽ nhanh chóng bứt phá về chuyển đổi số, góp phần mạnh mẽ vào sự chuyển mình của đất nước.