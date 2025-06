Ngày 27.6, Công an Hà Nội phát đi thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử và tạm dừng một số chức năng trên ứng dụng VNeID từ ngày 27 đến hết ngày 30.6.

Công an Hà Nội tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử và một số chức năng trên ứng dụng VNeID từ nay đến hết ngày 30.6 ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo Công an Hà Nội, cơ quan này sẽ tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử để bảo trì, nâng cấp, cập nhật phần mềm hệ thống phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp và tạm dừng một số chức năng trên ứng dụng VNeID như căn cước điện tử, thông tin cư trú...

Công an Hà Nội cho hay, trường hợp cấp bách liên quan đến việc xử lý thông tin đề nghị liên hệ hotline 0692191552 để được hỗ trợ hướng dẫn cụ thể.

Vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ cũng thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe và tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực PCCC trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe trên hệ thống bắt đầu từ 17 giờ ngày 26.6 đến ngày 30.6 tại các điểm đăng ký xe của Công an tỉnh Phú Thọ. Động thái này nhằm phục vụ chuyển đổi dữ liệu đăng ký xe trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và hệ thống đăng ký xe khi sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Từ ngày 1.7, hoạt động này sẽ trở lại bình thường.

Từ ngày 28 đến hết ngày 30.6, Bộ Công an cũng điều chỉnh hệ thống Cổng dịch vụ công Bộ Công an theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và địa bàn cư trú của người dân. Do vậy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ cũng tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trong thời gian này.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, thủ tục hành chính lĩnh vực PCCC và CNCH sau ngày 1.7 tiếp tục thực hiện trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an bình thường.