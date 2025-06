Siêu ứng dụng VNeID tăng tốc

Bảo mật dữ liệu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

TKĐDĐT được quản lý và xác thực trên VNeID do Bộ Công an phát triển, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết an ninh an toàn, bảo mật hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Từ khi có ý tưởng thiết kế về một hệ thống dữ liệu toàn dân, Bộ Công an đã tính toán đến việc bảo mật và an toàn, góp phần cho ra đời nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các dữ liệu về ĐDĐT không lưu trữ trên thiết bị di động đã cài đặt ứng dụng VNeID nên không bị đánh cắp thông tin. Khi công dân truy cập mới được hiển thị lên ứng dụng. Khi cán bộ chức năng yêu cầu kiểm tra thông tin cá nhân, giấy tờ của công dân thì công dân phải cho phép (cấp quyền kiểm tra), người khác mới có thể xem được thông tin. Các bên thứ 3 như ngân hàng, y tế, bảo hiểm, hệ thống dịch vụ công… khi muốn sử dụng dữ liệu của công dân sẽ phải được sự đồng ý của chủ tài khoản, thông tin công dân sẽ được ký số (chống thay đổi, chống chối bỏ) và được mã hóa.

Hệ thống của các bên thứ 3 khi kết nối với hệ thống định danh, xác thực điện tử đều phải được xác thực bảo mật. Dữ liệu mã hóa cộng với giải pháp bảo mật ở mức độ cao, nên có thể ngăn ngừa hacker xâm nhập để đánh cắp thông tin cá nhân, vì vậy người dân yên tâm sử dụng vì độ bảo mật cao.

Bộ Công an khuyến cáo không chia sẻ thông tin TKĐDĐT cho người khác, đăng xuất tài khoản VNeID trong trường hợp cho người khác mượn thiết bị đã cài đặt ứng dụng này. Chủ tài khoản cần thường xuyên cập nhật các thông tin về ứng dụng từ Bộ Công an để nắm được những tính năng, thông báo mới nhất, đảm bảo an toàn thông tin. Khi sử dụng VNeID, một số dịch vụ cần truy cập vào danh bạ và hình ảnh có trong điện thoại, ứng dụng ĐDĐT quốc gia sẽ thông báo yêu cầu công dân cung cấp quyền truy cập để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Nếu làm mất thiết bị đang sử dụng TKĐDĐT, công dân cần yêu cầu tạm khóa tài khoản để đảm bảo dữ liệu cá nhân không bị đánh cắp. Việc tạm khóa có thể thực hiện trên trang thông tin ĐDĐT quốc gia hoặc liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất nhờ hỗ trợ.