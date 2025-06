Hướng dẫn người dân đăng ký, sử dụng chứng thư chữ ký số trên VNeID

Ngày 3.5, Công an TP.HCM cho biết, để đăng ký chứng thư chữ ký số trên VNeID, người dân chỉ cần làm một số thao tác đơn giản.

Cách thực hiện đăng ký chữ ký số trên VNeID ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) tổ chức lễ công bố thí điểm cổng ký số tập trung trên nền tảng ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID, người dân có thể đăng ký chứng thư chữ ký số trên VNeID từ ngày 22.5.

Theo Công an TP.HCM, đây là bước tiến quan trọng trong việc số hóa dữ liệu và quy trình thủ tục hành chính, dịch vụ công, cũng như ứng dụng trong tất cả các giao dịch điện tử hiện nay. Việc triển khai thí điểm giải pháp "Cổng ký số tập trung trên nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID" góp phần thúc đẩy các giao dịch điện tử an toàn, hiệu quả và minh bạch, từ dịch vụ công, tài chính, thương mại đến y tế. Việc này từng bước xây dựng một xã hội số hiện đại, an toàn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Nhằm đảm bảo 100% các giao dịch của "Công dân số được định danh, ký số, xác thực, các hợp đồng điện tử được định danh, ký số" tại Quyết định 06, Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) đã phối hợp các đối tác đã nghiên cứu, phát triển và triển khai thí điểm "Cổng ký số tập trung trên nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID".

Mở cơ hội đột phá thúc đẩy chuyển đổi số

Chứng thư chữ ký số ngày càng trở thành một phần thiết yếu trong các dịch vụ công trực tuyến. Thay vì ký tên giấy tờ rồi nộp bản scan, người dùng chỉ cần "chạm nhẹ" để hoàn tất thao tác ký số ngay trên điện thoại, giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính pháp lý.

Với ứng dụng VNeID - nền tảng định danh số quốc gia do Bộ Công an phát triển, việc đăng ký, kích hoạt và sử dụng chữ ký số được tích hợp ngay trong giao diện chính.

Cổng ký số từ xa tập trung trên nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID không đơn thuần là một dự án công nghệ, mà là một nền tảng hạ tầng ký số có tính ứng dụng cao. Ứng dụng này được thiết kế để vận hành ổn định, an toàn và có khả năng mở rộng linh hoạt.

Mục tiêu mang lại nhằm phục vụ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Việc được giao trọng trách triển khai thí điểm Cổng ký số tập trung trên nền tảng ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID là vinh dự đồng thời cũng là thử thách lớn, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Bộ Công an cũng khẳng định, việc xây dựng một nền tảng ký số tập trung, đồng bộ, liên kết chặt chẽ với định danh điện tử quốc gia như VNeID không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn là chiến lược then chốt, mở ra cơ hội đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, an toàn, thuận tiện và hiệu quả trên quy mô toàn quốc.

1. Cách thực hiện đăng ký chữ ký số trên VNeID

Bước 1: Đăng nhập hệ thống VNeID bằng CCCD cần ký số.

Bước 2: Tại nhóm dịch vụ, chọn "Dịch vụ khác".

Bước 3: Chọn "Chứng thư chữ ký số" và nhập passcode.

Bước 4: Tại "Chứng thư chữ ký số" bấm chọn "Đăng ký chứng thư chữ ký số".

Bước 5: Chọn "Nhà cung cấp chứng thư" = RARTEST.

Bước 6: Chọn "Gói chứng thư chữ ký số miễn phí khi đăng ký từ VNeID".

Bước 7: Chọn "Đồng ý".

Bước 8: Nhấn "Tiếp tục".

Bước 9: Chọn "Tôi đã đọc và đồng ý" và bấm xác nhận. Sau đó thực hiện quét Face ID (IOS) hoặc vân tay (Android) là thành công.

Bước 10: Nhấn "Quay về trang chủ" và kiểm tra tài liệu đã đăng ký.

Công an TP.HCM lưu ý, đối với tài khoản test thử thì tài khoản hệ thống cung cấp sẵn tài khoản dùng chung để trải nghiệm: CCCD đăng ký + mật khẩu = 123456aB@, passcode = 111111.

2. Cách kích hoạt chứng thư chữ ký số đã đăng ký

Sau khi đăng ký, người dùng cần kích hoạt chứng thư để sử dụng.

Bước 1: Quay lại "Dịch vụ khác", chọn "Chứng thư chữ ký số".



Bước 2: Tại "Chứng thư chữ ký số", chọn "Chứng thư chữ ký số đã đăng ký".

Người dân phải đăng ký tài khoản định danh mức độ 2 tại cơ quan công an gần nhất để có thể sử dụng các tính năng trên VNeID ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bước 3: Chọn chứng thư "Chưa kích hoạt" và chọn "Kích hoạt ngay".

Bước 4: Nhấn "Xác nhận kích hoạt chứng thư", thao tác kết thúc khi hệ thống báo thành công.

3. Hướng dẫn ký số tài liệu trên VNeID

Bước 1: Nhấn vào thông báo: Xác nhận yêu cầu ký số.

Bước 2: Tại màn Xác nhận yêu cầu ký số, bấm "Tôi đã đọc và đồng ý", bấm tiếp "Xác nhận chia sẻ".

Bước 3: Nhập passcode, sau đó xác thực bằng Face ID hoặc vân tay.

Bước 4: Quay về trang chủ và kiểm tra tài liệu đã ký.