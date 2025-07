Trung tâm Dữ liệu quốc gia ra mắt 'bộ não' đổi mới sáng tạo và dữ liệu

Nhằm triển khai hiệu quả luật Dữ liệu vừa có hiệu lực, Trung tâm Dữ liệu quốc gia (thuộc Bộ Công an) đã ra mắt Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu và Phòng An ninh, an toàn hệ thống vào chiều 4 .7 tại Hà Nội, chỉ ba ngày sau khi luật Dữ liệu chính thức có hiệu lực (từ ngày 1.7.2025), cho thấy quyết tâm của đơn vị trong việc nhanh chóng xây dựng bộ máy và hành lang pháp lý để đưa luật vào cuộc sống.

Theo định hướng được công bố, Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu sẽ đóng vai trò như một "bộ não" đổi mới sáng tạo, có nhiệm vụ thúc đẩy việc khai thác, ứng dụng và chuyển hóa dữ liệu thành giá trị phục vụ công tác quản trị, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội. Trung tâm sẽ dẫn dắt việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ dữ liệu lõi như AI, blockchain, phân tích dữ liệu lớn, đồng thời là nơi ươm tạo, thúc đẩy các mô hình kinh doanh dữ liệu mới thông qua hợp tác giữa nhà nước, doanh nghiệp và các viện nghiên cứu.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia Ảnh: CTV

Trong khi đó, Phòng An ninh, an toàn hệ thống sẽ tập trung vào nhiệm vụ xây dựng hành lang pháp lý, đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật cho toàn bộ hệ thống dữ liệu quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia đã yêu cầu hai đơn vị mới cần khẩn trương phối hợp xây dựng, tham mưu ban hành các nghị định và văn bản hướng dẫn liên quan, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ từ dữ liệu.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với 27 đơn vị đối tác công nghệ chiến lược trong nhiều lĩnh vực khác nhau như MobiFone, VNVC, PILA, NADAT, IRIS, TTC... và các tổ chức tài chính, ngân hàng. Các thỏa thuận này được kỳ vọng là bước khởi đầu quan trọng trong việc thúc đẩy một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, tập trung vào việc tạo ra các nền tảng dữ liệu lõi của quốc gia.

Bên lề buổi lễ, một triển lãm cũng được tổ chức để giới thiệu 6 sản phẩm và giải pháp dữ liệu tiên phong do các doanh nghiệp công nghệ trong nước nghiên cứu, phát triển, bao gồm các nền tảng về chuỗi khối quốc gia, tích hợp dữ liệu, định danh phi tập trung và trợ lý ảo.