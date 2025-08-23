Chiều 23.8, tại Đại hội đại biểu lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 41 ủy viên ra mắt đại hội. Theo đó, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

4 phó bí thư gồm: ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM làm Phó bí thư Thường trực Đảng ủy và 3 phó bí thư Đảng ủy chuyên trách là ông Trần Văn Nam, ông Huỳnh Tân Định và ông Ngô Thành Tuấn.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP.HCM gồm 7 ủy viên, trong đó ông Huỳnh Tân Định, Phó bí thư Đảng ủy làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đảng bộ UBND TP.HCM là Đảng bộ trực thuộc Thành ủy TP.HCM có số lượng đảng viên nhiều nhất với hơn 52.000 đảng viên.

Ông Nguyễn Văn Được, 57 tuổi, quê huyện Bến Lức, tỉnh Long An, trình độ thạc sĩ địa chất học, cử nhân địa chất, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Được là cán bộ trưởng thành từ cơ sở trong lĩnh vực đất đai, từng giữ các chức vụ: Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, rồi Bí thư Tỉnh ủy Long An (cũ).

Từ tháng 2.2025 đến nay, ông Nguyễn Văn Được làm Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cũng tại đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao bảng biểu trưng số tiền gần 10 tỉ đồng từ đảng viên trong toàn đảng bộ gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.