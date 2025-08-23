Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM

Sỹ Đông
Sỹ Đông
23/08/2025 17:11 GMT+7

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 41 ủy viên, trong đó ông Nguyễn Văn Được (57 tuổi) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Chiều 23.8, tại Đại hội đại biểu lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 41 ủy viên ra mắt đại hội. Theo đó, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

4 phó bí thư gồm: ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM làm Phó bí thư Thường trực Đảng ủy và 3 phó bí thư Đảng ủy chuyên trách là ông Trần Văn Nam, ông Huỳnh Tân Định và ông Ngô Thành Tuấn.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP.HCM gồm 7 ủy viên, trong đó ông Huỳnh Tân Định, Phó bí thư Đảng ủy làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Ông Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ mới - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đảng bộ UBND TP.HCM là Đảng bộ trực thuộc Thành ủy TP.HCM có số lượng đảng viên nhiều nhất với hơn 52.000 đảng viên.

Ông Nguyễn Văn Được, 57 tuổi, quê huyện Bến Lức, tỉnh Long An, trình độ thạc sĩ địa chất học, cử nhân địa chất, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Được là cán bộ trưởng thành từ cơ sở trong lĩnh vực đất đai, từng giữ các chức vụ: Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, rồi Bí thư Tỉnh ủy Long An (cũ).

Từ tháng 2.2025 đến nay, ông Nguyễn Văn Được làm Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ mới - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cũng tại đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao bảng biểu trưng số tiền gần 10 tỉ đồng từ đảng viên trong toàn đảng bộ gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tin liên quan

Bí thư Nguyễn Văn Nên dự đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM lần đầu tiên

Bí thư Nguyễn Văn Nên dự đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM lần đầu tiên

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng 2 phó bí thư đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM, đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất TP.HCM.

Ngày mai, Đảng bộ nhiều đảng viên nhất TP.HCM tổ chức đại hội

Ông Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch UBND TP.HCM mới

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Văn Được Bí thư đảng ủy TP.HCM Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ mới lãnh đạo Đảng ủy TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận