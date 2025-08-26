Bí thư Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên 100 tuổi

Ngày 26.8, Đảng ủy phường Đức Nhuận tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến cụ bà Trần Thị Mỹ Xuân (Trần Thị Kiếp) nhân dịp Quốc khánh 2.9. Tham dự lễ trao tặng có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM Phạm Hồng Sơn; Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Đinh Thanh Nhàn, cùng lãnh đạo phường Đức Nhuận.

Tại nhà riêng của cụ bà Trần Thị Mỹ Xuân ở phường Đức Nhuận, Bí thư Trần Lưu Quang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của cụ.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến cụ bà Trần Thị Mỹ Xuân.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ Trần Thị Mỹ Xuân (Trần Thị Kiếp) - là đảng viên 100 tuổi

ẢNH: Đ.N

Bí thư Trần Lưu Quang trân trọng ghi nhận những đóng góp, cống hiến của cụ bà Trần Thị Mỹ Xuân đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, đồng thời gửi lời chúc cụ sống vui, sống khỏe, tiếp tục truyền lửa cho thế hệ con cháu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa để cụ bà Trần Thị Mỹ Xuân và gia đình yên tâm trong cuộc sống, đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển.



Cụ bà Trần Thị Mỹ Xuân sinh năm 1925 tại Đồng Tháp. Bà Trần Thị Mỹ Xuân chính thức vào Đảng từ tháng 9.1945 (khi 20 tuổi) và hiện sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 18, Đảng bộ phường Đức Nhuận.

Cụ bà Trần Thị Mỹ Xuân (Trần Thị Kiếp) là đảng viên chính thức từ năm 20 tuổi ẢNH: Đ.N

Trước năm 1975, cụ bà Trần Thị Mỹ Xuân công tác tại Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), sau đó phụ trách công tác bảo vệ bà mẹ trẻ em tại Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM.

Từ tháng 4.1977 đến tháng 11.1982, cụ bà Trần Thị Mỹ Xuân là Chánh văn phòng Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em TP.HCM.

Dịp Quốc khánh 2.9, toàn Đảng bộ TP.HCM có 5.151 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng và 38 trường hợp được truy tặng Huy hiệu Đảng.

Trong đó, nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng có 10 người, nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng có 8 người, nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng có 24 người, nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng có 90 người, nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng có 382 người...