Thời sự

Thường trực Ban Bí thư: Khối lượng công việc của TP.HCM sắp tới rất lớn

Vũ Phượng - Sỹ Đông
25/08/2025 11:06 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng bộ TP.HCM nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với cả nước, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

Sáng 25.8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cùng đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương và TP.HCM.

Thường trực Ban Bí thư: Khối lượng công việc của TP.HCM sắp tới rất lớn- Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị sáng 25.8

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM để nhận nhiệm vụ mới. Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Lưu Quang là cán bộ trưởng thành từ cơ sở

Ông Trần Cẩm Tú cho biết, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, để đảm bảo sự lãnh đạo của Trung ương đối với Đảng bộ TP.HCM, trên cơ sở thảo luận kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt, Bộ Chính trị đã phân công ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Bộ Chính trị cũng quyết định phân công, điều động ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư Thường trực thành ủy TP.HCM giữ chức Trưởng ban Chính sách, chiến lược trung ương, dự kiến công bố quyết định vào chiều nay (25.8).

Thường trực Ban Bí thư: Khối lượng công việc của TP.HCM sắp tới rất lớn- Ảnh 2.

Ông Trần Cẩm Tú trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Nên và ông Trần Lưu Quang

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thường trực Ban Bí thư đánh giá ông Trần Lưu Quang là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều cương vị công tác từ địa phương đến Trung ương. Ông Trần Lưu Quang là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, được rèn luyện qua nhiều vị trí công tác, có tư duy làm việc khoa học, quyết liệt, hiệu quả và bám sát cơ sở.

Trên các cương vị công tác, ông Quang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có thành tích đóng góp vào thành quả chung của tập thể.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định việc phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị với ông Trần Lưu Quang, đồng thời tin tưởng tân Bí thư Thành ủy TP.HCM sẽ tiếp nối vững vàng vị trí Bí thư Thành ủy TP.HCM, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thường trực Ban Bí thư: Khối lượng công việc của TP.HCM sắp tới rất lớn- Ảnh 3.

Tân bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, các cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để ông Trần Lưu Quang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa TP.HCM phát triển đột phá, nhanh, bền vững hơn nữa.

TP.HCM cần giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước

Thường trực Ban Bí thư cho biết khối lượng công việc sắp tới của TP.HCM rất lớn. Ngày 21.8 vừa qua, Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cho ý kiến về văn kiện trình Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong đó, Bộ Chính trị đề nghị Đảng bộ TP.HCM nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với cả nước, TP.HCM cần xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, có giá trị gia tăng cao để trở thành đô thị văn minh, hiện đại, hội nhập, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

Thường trực Ban Bí thư: Khối lượng công việc của TP.HCM sắp tới rất lớn- Ảnh 4.

Bộ Chính trị đề nghị TP.HCM giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thường trực Ban Bí thư đề nghị ông Trần Lưu Quang tập trung nỗ lực, quyết tâm cao nhất, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ đạo toàn diện các nội dung văn kiện, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030; xây dựng chương trình hành động với các giải pháp đột phá và tính khả thi cao, thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội…

Thường trực Ban Bí thư cũng mong muốn ông Nguyễn Văn Nên tiếp tục gắn bó, đồng hành, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ Đảng bộ TP.HCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn quan trọng này.

