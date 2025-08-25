Sáng 25.8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương và TP.HCM.

Ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, thông tin tại hội nghị: Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị được Bộ Chính trị điều động giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Quyết định phân công của Bộ Chính trị sẽ được trao cho ông Nghị chiều nay tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương thay thế ông Trần Lưu Quang, đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội; định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Nghị được bổ nhiệm làm Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ông Nguyễn Thanh Nghị, 49 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, trình độ tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Thanh Nghị bắt đầu sự nghiệp với vị trí giảng viên Trường đại học Kiến trúc TP.HCM, rồi làm Trưởng ban Quản lý đào tạo sau đại học và quan hệ quốc tế, Phó hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc TP.HCM.

Tháng 11.2011, ông Nghị làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Đến tháng 2.2014, ông Nguyễn Thanh Nghị chuyển công tác về tỉnh Kiên Giang, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Tháng 10.2015, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Đến tháng 10.2020, ông Nguyễn Thanh Nghị trở lại công tác ở Bộ Xây dựng, giữ chức Thứ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Từ tháng 1.2025 đến nay, ông Nguyễn Thanh Nghị làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.