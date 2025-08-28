Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM trao Huy hiệu Đảng đến 64 đảng viên phường Thủ Đức

Vũ Phượng
Vũ Phượng
28/08/2025 13:56 GMT+7

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đã trao Huy hiệu Đảng đến 64 đảng viên phường Thủ Đức nhân dịp Quốc khánh 2.9.

Sáng 28.8, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025); trao tặng Huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2.9 tại phường Thủ Đức đến 64 đảng viên.

Dịp này, phường Thủ Đức trao tặng Huy hiệu Đảng đến 1 đảng viên tròn 70 tuổi Đảng, 1 đảng viên 65 tuổi Đảng; 3 đảng viên 60 tuổi Đảng.

TP.HCM trao Huy hiệu Đảng đến 64 đảng viên phường Thủ Đức- Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông trao Huy hiệu Đảng và ân cần hỏi thăm đảng viên cao tuổi

ẢNH: V.P

Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư phường Thủ Đức cho biết, đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, tự hào về thành quả 80 năm dựng xây và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khẳng định quyết tâm đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tiếp nối truyền thống, Đảng bộ chính quyền và nhân dân phường Thủ Đức đã, đang và sẽ không ngừng nỗ lực đưa ra những quyết sách đúng đắn để tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh, bền vững của phường trong thời gian tới.

Phường quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường Thủ Đức tinh gọn, hiệu quả, trong sạch, vững mạnh toàn diện; quyết tâm trở thành đô thị thông minh, sáng tạo, nghĩa tình, vươn mình phát triển.

TP.HCM trao Huy hiệu Đảng đến 64 đảng viên phường Thủ Đức- Ảnh 2.

Bí thư phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết gửi lời chúc sức khỏe và mong đảng viên cao tuổi tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đảng viên trẻ

ẢNH: V.P

Ông Mai Hữu Quyết mong đảng viên cao tuổi tiếp tục dìu dắt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đội ngũ đảng viên trẻ, đồng thời đóng góp ý kiến quý báu để xây dựng và phát triển phường Thủ Đức.

Thay mặt 64 đảng viên, ông Bùi Đăng Thuần, Bí thư chi bộ khu phố 32 (đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng) chia sẻ, bản thân ông cũng như các đảng viên hôm nay rất tự hào khi nhận huy hiệu Đảng nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2.9.

"Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là dịp để mỗi đảng viên như tôi nhìn lại mình, tiếp tục học tập, rèn luyện và phấn đấu, giữ vững đạo đức, phẩm chất chính trị của mình trong sinh hoạt, công tác hằng ngày", ông Bùi Đăng Thuần xúc động.

