Thời sự Pháp luật

Đà Nẵng: Chiếm đoạt 5 lô đất, vợ chồng lĩnh án 17 năm tù

Huy Đạt
Huy Đạt
06/09/2025 21:53 GMT+7

TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Võ Nhi 14 năm tù, Trần Kim Tuyến (vợ Nhi) 3 năm tù vì chiếm đoạt 5 lô đất trị giá hơn 57 tỉ đồng.

Ngày 6.9, sau 2 ngày xét xử, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Võ Nhi (47 tuổi, nguyên cán bộ công chức Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng) 14 năm tù và vợ là Trần Kim Tuyến (43 tuổi) 3 năm tù, cùng về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đà Nẵng: Chiếm đoạt 5 lô đất, vợ chồng lĩnh án 17 năm tù- Ảnh 1.

Bị cáo Võ Nhi (đứng) cùng vợ (người ngồi) tại phiên tòa

ẢNH: Đ.X

Theo hồ sơ, năm 2002, vợ chồng ông N.B.T. và bà L.T.Q. (ở TP.Đà Nẵng) mua 5 lô đất tại các dự án nhưng nhờ vợ chồng Nhi đứng tên hộ. Sau khi cấp sổ đỏ, toàn bộ giấy tờ được giao lại cho gia đình ông T. giữ. 

Đến năm 2015, ông T. qua đời. Năm 2016, khi bà Q. làm thủ tục sang tên, Nhi đưa ra điều kiện được hưởng hơn 2 lô đất với lý do “công chăm sóc mẹ ruột ông T.”. 

Bị từ chối, vợ chồng Nhi báo mất giấy tờ, xin cấp lại sổ đỏ rồi âm thầm bán 2 lô đất với tổng trị giá 15 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân. 

Không dừng lại, Nhi còn tìm cách chiếm đoạt 3 lô đất còn lại. Tuy nhiên hành vi này bị phát giác. 

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định tổng giá trị 5 lô đất mà Nhi chiếm đoạt lên tới 57,4 tỉ đồng. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nhi không thừa nhận tội trạng, song HĐXX nhận định chứng cứ rõ ràng, đủ căn cứ buộc tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tuyên án vợ chồng Nhi.

Bắt nhóm quẹt thẻ quốc tế chiếm đoạt 30 tỉ đồng ở Đà Nẵng

Bắt nhóm quẹt thẻ quốc tế chiếm đoạt 30 tỉ đồng ở Đà Nẵng

Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây do người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế để quẹt hàng loạt máy POS, chiếm đoạt khoảng 30 tỉ đồng.

chiếm đoạt Đà Nẵng Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
