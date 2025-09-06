Đà Nẵng: Chiếm đoạt 5 lô đất, vợ chồng lĩnh án 17 năm tù

Ngày 6.9, sau 2 ngày xét xử, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Võ Nhi (47 tuổi, nguyên cán bộ công chức Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng) 14 năm tù và vợ là Trần Kim Tuyến (43 tuổi) 3 năm tù, cùng về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Võ Nhi (đứng) cùng vợ (người ngồi) tại phiên tòa ẢNH: Đ.X

Theo hồ sơ, năm 2002, vợ chồng ông N.B.T. và bà L.T.Q. (ở TP.Đà Nẵng) mua 5 lô đất tại các dự án nhưng nhờ vợ chồng Nhi đứng tên hộ. Sau khi cấp sổ đỏ, toàn bộ giấy tờ được giao lại cho gia đình ông T. giữ.

Đến năm 2015, ông T. qua đời. Năm 2016, khi bà Q. làm thủ tục sang tên, Nhi đưa ra điều kiện được hưởng hơn 2 lô đất với lý do “công chăm sóc mẹ ruột ông T.”.

Bị từ chối, vợ chồng Nhi báo mất giấy tờ, xin cấp lại sổ đỏ rồi âm thầm bán 2 lô đất với tổng trị giá 15 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân.

Không dừng lại, Nhi còn tìm cách chiếm đoạt 3 lô đất còn lại. Tuy nhiên hành vi này bị phát giác.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định tổng giá trị 5 lô đất mà Nhi chiếm đoạt lên tới 57,4 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nhi không thừa nhận tội trạng, song HĐXX nhận định chứng cứ rõ ràng, đủ căn cứ buộc tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tuyên án vợ chồng Nhi.

