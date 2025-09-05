Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Thu phí bảo hiểm tiền tỉ nhưng không nộp cho công ty, bị bắt tạm giam

Huy Đạt
Huy Đạt
05/09/2025 10:20 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Nguyễn Minh Quang (38 tuổi) vì chiếm đoạt hơn 1,76 tỉ đồng tiền phí bảo hiểm được ủy quyền thu hộ nhưng không nộp cho công ty.

Ngày 5.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Quang (38 tuổi, trú P.Điện Bàn, TP.Đà Nẵng), để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra, ngày 6.6.2017, một công ty bảo hiểm nhân thọ ký hợp đồng và ủy quyền cho Quang thay mặt công ty thu phí bảo hiểm, tư vấn khách hàng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).

- Ảnh 1.

Nguyễn Minh Quang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản

ẢNH: Đ.X

Tuy nhiên, từ ngày 25.11.2024 đến 18.4.2025, lợi dụng vị trí công việc được giao, Quang đã thu tiền phí bảo hiểm định kỳ của 151 khách hàng cùng khoản tiền nợ thẻ tín dụng (tổng cộng hơn 1,76 tỉ đồng) nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân.

Ngày 20.6.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) có quyết định khởi tố, bắt tạm giam Quang về hành vi tham ô tài sản. Tuy nhiên, Quang bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau thời gian truy xét, đến ngày 4.9, Công an TP.Đà Nẵng đã thi hành lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

