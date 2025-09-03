Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Đà Nẵng khởi công chuỗi khách sạn 750 tỉ đồng trên cung đường di sản

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/09/2025 20:02 GMT+7

Tập đoàn FVG tổ chức khởi công dự án khách sạn Fivitel Nam Hội An và Resort Fivires thuộc Khu đô thị du lịch Nam Hội An ở TP.Đà Nẵng, với kinh phí gần 750 tỉ đồng.

Chiều 3.9, tại xã Duy Nghĩa (TP.Đà Nẵng), Tập đoàn FVG tổ chức lễ khởi công dự án khách sạn Fivitel Nam Hội An và Resort Fivires thuộc Khu đô thị du lịch Nam Hội An (trên cung đường di sản văn hóa kết nối Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang).

Dự án chuỗi khách sạn Fivitel và khu nghỉ dưỡng Fivirest Nam Hội An có quy mô 380 phòng lưu trú, được xây dựng với quy chuẩn 4 và 5 sao với tổng vốn đầu tư gần 750 tỉ đồng, dự kiến chính thức hoàn thành vào năm 2026.

Cụ thể, Resort Fivires Nam Hội An là khu nghỉ dưỡng 5 sao với 140 phòng, tổng mức đầu tư 423 tỉ đồng, gồm hệ thống biệt thự, dịch vụ thương mại - giải trí đồng bộ. Còn khách sạn Fivitel Nam Hội An theo tiêu chuẩn 4 sao, cao 12 tầng với 240 phòng, tổng mức đầu tư 325,8 tỉ đồng.

Đà Nẵng: Khởi công chuỗi khách sạn thuộc cung đường di sản gần 750 tỉ đồng- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án khách sạn Fivitel Nam Hội An và Resort Fivires thuộc Khu đô thị du lịch Nam Hội An

ẢNH: C.X

Dự án hứa hẹn sẽ mang đến sự chuyển mình mạnh mẽ nhằm thay đổi diện mạo các vùng đất, đặt nền móng cho việc đưa cung đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang trở thành cung đường nhận diện thương hiệu du lịch miền Trung trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FVG, cho biết: "Cùng với tâm thế TP.Đà Nẵng vươn mình trong kỷ nguyên mới, chúng tôi tin rằng dự án sẽ là bước khởi đầu đầy ý nghĩa, kiến tạo chuỗi hạ tầng du lịch chất lượng cao, đủ sức phục vụ hàng triệu lượt du khách mỗi năm, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân địa phương trên cung đường du lịch này".

Đà Nẵng: Khởi công chuỗi khách sạn thuộc cung đường di sản gần 750 tỉ đồng- Ảnh 2.

Phối cảnh dự án Resort Fivires Nam Hội An

ẢNH: C.X

Tại buổi lễ, ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, khẳng định thành phố sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả. Cạnh đó, thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành đẩy nhanh hạ tầng giao thông kết nối để hình thành một chuỗi du lịch liền mạch, hấp dẫn tại khu vực này.

Cùng với chuỗi các dự án trọng điểm được khởi công tại Đà Nẵng, dự án khách sạn Fivitel Nam Hội An và Resort Fivires khởi công đúng với quy hoạch và định hướng phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới, mở rộng không gian phát triển về phía đông thành phố, đồng thời tái khẳng định vị thế trung tâm du lịch, dịch vụ của Đà Nẵng sau hợp nhất.

"Với sự đồng hành của các doanh nghiệp tiên phong như FVG, chúng tôi tin tưởng dự án sẽ góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực, gắn liền với chuỗi giá trị văn hóa - di sản độc đáo", Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh.

Tin liên quan

Hình thành cung đường di sản để phát triển du lịch bền vững ở Quảng Nam

Hình thành cung đường di sản để phát triển du lịch bền vững ở Quảng Nam

Tại hội thảo lữ hành quốc tế - Quảng Nam 2025, các chuyên gia du lịch, tổ chức quốc tế đã đưa ra các giải pháp chiến lược nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Quảng Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng cung đường di sản Mỹ Sơn dự án khách sạn du lịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận