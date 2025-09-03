Đà Nẵng khởi công chuỗi khách sạn 750 tỉ đồng trên cung đường di sản

Chiều 3.9, tại xã Duy Nghĩa (TP.Đà Nẵng), Tập đoàn FVG tổ chức lễ khởi công dự án khách sạn Fivitel Nam Hội An và Resort Fivires thuộc Khu đô thị du lịch Nam Hội An (trên cung đường di sản văn hóa kết nối Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang).

Dự án chuỗi khách sạn Fivitel và khu nghỉ dưỡng Fivirest Nam Hội An có quy mô 380 phòng lưu trú, được xây dựng với quy chuẩn 4 và 5 sao với tổng vốn đầu tư gần 750 tỉ đồng, dự kiến chính thức hoàn thành vào năm 2026.

Cụ thể, Resort Fivires Nam Hội An là khu nghỉ dưỡng 5 sao với 140 phòng, tổng mức đầu tư 423 tỉ đồng, gồm hệ thống biệt thự, dịch vụ thương mại - giải trí đồng bộ. Còn khách sạn Fivitel Nam Hội An theo tiêu chuẩn 4 sao, cao 12 tầng với 240 phòng, tổng mức đầu tư 325,8 tỉ đồng.

Phối cảnh dự án khách sạn Fivitel Nam Hội An và Resort Fivires thuộc Khu đô thị du lịch Nam Hội An ẢNH: C.X

Dự án hứa hẹn sẽ mang đến sự chuyển mình mạnh mẽ nhằm thay đổi diện mạo các vùng đất, đặt nền móng cho việc đưa cung đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang trở thành cung đường nhận diện thương hiệu du lịch miền Trung trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FVG, cho biết: "Cùng với tâm thế TP.Đà Nẵng vươn mình trong kỷ nguyên mới, chúng tôi tin rằng dự án sẽ là bước khởi đầu đầy ý nghĩa, kiến tạo chuỗi hạ tầng du lịch chất lượng cao, đủ sức phục vụ hàng triệu lượt du khách mỗi năm, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân địa phương trên cung đường du lịch này".

Phối cảnh dự án Resort Fivires Nam Hội An ẢNH: C.X

Tại buổi lễ, ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, khẳng định thành phố sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả. Cạnh đó, thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành đẩy nhanh hạ tầng giao thông kết nối để hình thành một chuỗi du lịch liền mạch, hấp dẫn tại khu vực này.

Cùng với chuỗi các dự án trọng điểm được khởi công tại Đà Nẵng, dự án khách sạn Fivitel Nam Hội An và Resort Fivires khởi công đúng với quy hoạch và định hướng phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới, mở rộng không gian phát triển về phía đông thành phố, đồng thời tái khẳng định vị thế trung tâm du lịch, dịch vụ của Đà Nẵng sau hợp nhất.

"Với sự đồng hành của các doanh nghiệp tiên phong như FVG, chúng tôi tin tưởng dự án sẽ góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực, gắn liền với chuỗi giá trị văn hóa - di sản độc đáo", Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh.