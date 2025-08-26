Người dân phản ánh giá đất ở tăng gấp 10 lần, Sở NN-MT TP.Đà Nẵng nói gì?

Cụ thể, theo phản ánh của công dân thông qua đường dây nóng 1022, hiện nay bảng giá đất nông nghiệp được điều chỉnh không đáng kể, vẫn thấp so với thị trường.

"Vậy mà đất ở lại định giá có nơi tăng gấp 10 lần, dẫn đến phần khấu trừ đất nông nghiệp không đáng kể. Khi người dân có nhu cầu chuyển đổi sang đất ở thì tiền sử dụng đất phải nộp bằng tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp. Vậy tiền sử dụng đất phải nộp tăng cao vì phần đất nông nghiệp không định giá đúng", người dân phản ánh.

Phản hồi ý kiến này, Sở NN-MT TP.Đà Nẵng cho biết, theo quy định tại khoản 1 điều 8 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30.7.2024, trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở thì phải nộp 100% số tiền chênh lệch giữa giá đất ở so với giá đất nông nghiệp.

Về thông tin giá đất ở tăng gấp 10 lần, Sở NN-MT TP.Đà Nẵng cho hay, ngày 26.6.2025, UBND TP.Đà Nẵng ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung giá đất một số tuyến đường, khu vực tại bảng giá đất trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

TP.Đà Nẵng bác thông tin giá đất ở tăng gấp 10 lần ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo đó, giá đất ở tăng cao nhất là đường Mai Đăng Chơn (đoạn từ đường Trần Đại Nghĩa đến Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm) từ 13,48 triệu đồng/m2 lên 34,5 triệu đồng/m2, tăng gấp 2,56 lần.

Riêng giá đất các tuyến đường trong dự án Olalani tăng 4,89 lần, tuy nhiên dự án Olalani không có đất nông nghiệp nên không ảnh hưởng đến tiền sử dụng đất do chuyển mục đích sử dụng đất.

"Do đó, việc phản ánh của công dân về việc giá đất ở tăng gấp 10 lần là chưa chính xác", sở này khẳng định.

Về giá đất nông nghiệp, các phường của thành phố cũng tăng từ 98.000 đồng/m2 lên 200.000 đồng/m2 (tăng gấp 2,04 lần); các xã tăng từ 78.000 đồng/m2 lên 140.000 đồng/m2 (tăng gấp 1,8 lần).

"Việc điều chỉnh giá đất nông nghiệp được thực hiện dựa trên cơ sở khảo sát giá giao dịch thị trường và thu thập thông tin từ các nguồn giá đất bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng", Sở NN-MT TP.Đà Nẵng thông tin thêm.