Ba khu đất ở TP.HCM được đề xuất chọn làm trung tâm hành chính tập trung

Phương án 1, TP.HCM sẽ đặt trung tâm hành chính tập trung tại khu trụ sở UBND TP.Thủ Đức cũ có diện tích khoảng 7,73 ha, gồm 4,73 ha trụ sở hiện hữu và 3 ha đất thể dục thể thao liền kề.

Hiện trạng nơi đây có sẵn hạ tầng cơ bản, ít vướng giải phóng mặt bằng, kết nối thuận lợi qua đường Mai Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống, có thể triển khai nhanh và chi phí hạ tầng thấp. Tuy vậy, vị trí này có hạn chế về diện tích, chỉ bố trí được khoảng 3.400 người, giao thông khu vực đã quá tải và cần điều chỉnh quy hoạch khu đất liền kề.

Phương án 2 là khu đất xi măng Hà Tiên mở rộng trên địa bàn TP.Thủ Đức cũ có diện tích 11,6 ha, có thể mở rộng thêm 8 ha đất của Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam. Khu đất này có diện tích lớn nhất trong 3 phương án, thuận lợi quy hoạch tổ hợp hành chính - quảng trường - không gian mở, kết nối tuyến metro số 1 và đường Võ Nguyên Giáp.

Mặt hạn chế là đất công nghiệp hết hạn thuê từ năm 2020, cần xử lý ô nhiễm, di dời, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật - xã hội trước khi xây dựng, nên thời gian chuẩn bị sẽ kéo dài.

TP.HCM đề xuất 3 khu đất được chọn làm trung tâm hành chính tập trung ẢNH: ĐỘC LẬP

Phương án 3 là cụm 9 lô đất tại Khu đô thị Thủ Thiêm cũng nằm trên địa bàn TP.Thủ Đức cũ có diện tích 9,6 ha. Khu này nằm trong trung tâm tài chính - hành chính tương lai, gần hồ trung tâm, hạ tầng kết nối tốt qua cầu Ba Son, đại lộ Vòng Cung, hầm sông Sài Gòn. Mặt bằng đất trống, chưa xây dựng, có thể khởi công sớm.

Khu đất có thể bố trí cho 6.000 - 7.800 công chức làm việc, phù hợp nhu cầu tập trung toàn bộ cơ quan hành chính.

Tuy nhiên, quy hoạch chức năng hiện tại của khu đất này là phục vụ giáo dục - văn hóa - hỗn hợp, nên cần điều chỉnh để phù hợp mục tiêu hành chính. Bên cạnh đó, việc sử dụng một phần diện tích công viên hồ trung tâm có thể ảnh hưởng quỹ cây xanh và cấu trúc quy hoạch đã được duyệt.

Khi Ban thường vụ Đảng ủy TP chấp thuận phương án, UBND TP.HCM sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tham mưu, hoàn thiện hồ sơ báo cáo, xin ý kiến Ban thường vụ Thành ủy để xem xét cho chủ trương thực hiện.

TP đặt mục tiêu khởi công dự án này trong quý 1/2026, đảm bảo công năng, thẩm mỹ và hình thành điểm nhấn kiến trúc, phục vụ thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Trụ sở UBND TP.HCM hiện nay với diện tích khoảng 1,8 ha ẢNH: ĐỘC LẬP

Được biết, đến nay sau khi sáp nhập, TP.HCM trở thành đô thị đặc biệt với 168 đơn vị hành chính cấp xã, phường và quy mô dân số đạt gần 14 triệu người.

Sau hợp nhất, số lượng cán bộ công chức theo số liệu cơ học sau sáp nhập đã khoảng 7.356 người. Ước tính theo lộ trình sắp xếp, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, sắp xếp, tinh gọn bộ máy đến năm 2030 khoảng 5.885 người.

Tuy nhiên, hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước hiện được bố trí phân tán ở nhiều địa điểm khác nhau, không đáp ứng về quy mô, chưa phù hợp công năng, gây khó khăn trong chỉ đạo điều hành, phối hợp nhiệm vụ giữa các sở ngành.

Nhiều trụ sở đã xuống cấp, thiếu diện tích, chưa đáp ứng yêu cầu về công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật và công nghệ thông tin, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

UBND TP.HCM cho rằng quy mô khu đất để xây dựng trung tâm hành chính tập trung TP.HCM trong giai đoạn mới phải có kết nối tầng giao thông thuận tiện, đảm bảo đủ diện tích xây dựng các khối cơ quan hành chính, không gian công cộng, cây xanh, quảng trường, bãi đậu xe...