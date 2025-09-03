Du lịch TP.HCM thu 'khủng' dịp lễ Quốc khánh 2.9 nhờ có thêm biển Vũng Tàu, Hồ Tràm

Sở Du lịch TP.HCM cho biết, theo thống kê ban đầu trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 (từ ngày 30.8 - 2.9), doanh thu du lịch TP.HCM đạt 4.140 tỉ đồng với gần 1,5 triệu lượt khách tham quan tại các điểm du lịch, vui chơi giải trí.

Khách quốc tế đến TP.HCM ước tính khoảng 45.600 lượt. Khách ở tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 300.000 lượt. Công suất phòng ước tính đạt khoảng 87%.

Khách đến Thảo Cầm Viên 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.2025 đạt gần 100.000 lượt ẢNH: HỒ HIỀN

TP.HCM đa dạng các sản phẩm d u lịch

Trong chuỗi sự kiện tổ chức các chương trình hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh 2.9, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp các doanh nghiệp đẩy mạnh quảng bá các chương trình tham quan gắn với các điểm đến di tích lịch sử.

Sở Du lịch đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các chương trình tham quan kết nối giữa các di tích lịch sử với các công trình mang dấu ấn của TP.HCM hiện đại, năng động.

Cụ thể như các tour: dạo bước khám phá Sài Gòn: Bưu điện Thành phố - nhà thờ Đức Bà - Dinh Độc Lập (thời gian 2 ngày 1 đêm) trải nghiệm xe buýt 2 tầng mui trần, chạm tay bầu trời tại Landmark 81 SkyView, thưởng thức bữa tối trên du thuyền sông Sài Gòn; Water Bus - ngắm Sài Gòn từ sông nước.



Di tích biệt động Sài Gòn đưa vào khai thác du lịch thu hút cả khách địa phương và khách từ nơi khác đến ẢNH: DIỆU MI

Tại trung tâm TP.HCM, hệ thống cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch đã chủ động triển khai nhiều chính sách ưu đãi để thu hút du khách. Các cơ sở lưu trú áp dụng mức giảm giá từ 15 - 45%, tặng kèm bữa sáng, voucher dịch vụ, dịch vụ đưa đón hoặc ưu đãi cho khách đặt sớm và đi theo nhóm.

Các nhà hàng, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại cũng đồng loạt triển khai chương trình khuyến mãi, giảm giá từ 10 - 50% cho hàng ngàn sản phẩm, kết hợp hoạt động bốc thăm trúng thưởng.

Du khách tại TP.HCM có thể thưởng thức pháo hoa, tham gia các chương trình văn nghệ, thăm các di tích lịch sử như bảo tàng, Dinh Độc Lập… Một số nơi miễn hoặc giảm phí vào cửa, thu hút đông đảo người dân và khách quốc tế.

Tại phường Bình Dương, chương trình nghệ thuật "Ánh sao độc lập" được tổ chức tại công viên trung tâm thu hút sự quan tâm từ du khách và người dân. Khu du lịch Đại Nam triển khai các chương trình khuyến mãi và hoạt động giải trí như chợ ẩm thực "Tết Độc lập" với hơn 100 món đặc trưng 3 miền.

Du khách đến Suối Tiên vui chơi dịp lễ Quốc khánh 2.9.2025 ẢNH: DIỆU MI

Các điểm dân gian, vui chơi trung tâm Bình Dương (cũ) như: phố đi bộ Bạch Đằng, chợ đêm Thủ Dầu Một, công viên Thanh Lễ, hồ Dầu Tiếng, khu du lịch Thủy Châu là những điểm thu hút đông đảo du khách từ tối 1.9 đến các ngày lễ.



Vũng Tàu và Hồ Tràm hút khách

Sở Du lịch TP.HCM cho hay, khu vực biển phường Vũng Tàu và các phường lân cận trở thành điểm đến nổi bật, thu hút đông đảo du khách dịp lễ, nhờ lợi thế cách khoảng hơn 2 giờ di chuyển từ trung tâm TP.HCM.

Các khách sạn, resort khu vực ven biển đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi phục vụ du khách nghỉ dưỡng hấp dẫn: giảm giá phòng 15 - 40%, tặng kèm bữa sáng, dịch vụ spa, voucher ẩm thực, cùng các chương trình ưu đãi dành cho gia đình và nhóm khách đoàn.

Hồ Tràm là "thủ phủ du lịch cao cấp mới" của TP.HCM ẢNH: DIỆU MI

Nhà hàng hải sản và dịch vụ ẩm thực ven biển triển khai combo ưu đãi, giờ vàng khuyến mãi, tạo thêm sức hút cho thực khách. Các bãi tắm, dịch vụ thể thao và vui chơi trên biển như mô tô nước, kayak… luôn tấp nập khách, tạo không khí nhộn nhịp, sôi động đặc trưng của thành phố biển.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, khu vực Hồ Tràm được đánh giá là "thủ phủ du lịch cao cấp mới" của TP.HCM với các cơ sở dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp; tài nguyên thiên nhiên hoang sơ; không khí trong lành. "Vũng Tàu và Hồ Tràm tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt, trở thành một trong những điểm đến đông khách nhất của TP.HCM", đại diện Sở Du lịch TP.HCM nhận định.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, chiều 1.9, tại công viên Bãi Sau (dọc tuyến đường Thùy Vân dài hơn 3 km, phường Vũng Tàu) tấp nập du khách. Công trình "ngàn tỉ" chỉnh trang Bãi Sau và tuyến đường Thùy Vân đã làm thay đổi diện mạo và tạo điểm nhấn cho du lịch Vũng Tàu, giúp thu hút lượng lớn du khách dịp lễ 2.9 năm nay.

Công viên Bãi Sau với rất nhiều hạng mục, có nhiều điểm check-in, khu vui chơi, thể thao, những điểm để du khách dừng chân "thưởng thức" gió biển; cầu đi bộ thiết kế nghệ thuật du khách lên đây ngắm biển, chụp hình; tháp Tam Thắng ở quảng trường... Điều du khách thích nhất là toàn bộ khu vực Bãi Sau đã được trả lại không gian công cộng thoáng mát, sạch đẹp...