Thảo Cầm Viên Sài Gòn miễn vé cổng sau 17 giờ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9, bà Vũ Thị Hương Giang, Giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết sẽ miễn vé vào cổng buổi tối cho khách tham dự lễ hội ẩm thực và trải nghiệm. Cụ thể, Thảo Cầm Viên sẽ miễn vé cổng trong khung giờ 17 giờ đến 20 giờ 30 từ ngày 28.8 - 2.9.2025.

Theo đó, lễ hội "Vui tết độc lập - hội tụ non sông" lấy cảm hứng từ không khí lễ hội rộn ràng của cả ba miền Bắc - Trung - Nam, sự kiện tái hiện sinh động không gian văn hóa dân gian trong khung cảnh thiên nhiên xanh mát của Thảo Cầm Viên.

Vườn thú thân thiện ra mắt từ tháng 6 là hoạt động thu hút khách nhí đến với Thảo Cầm Viên trong mùa hè vừa qua ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Người tham dự sẽ được hòa mình vào các hoạt động đặc sắc như trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, chợ quê ẩm thực, trải nghiệm thủ công dân gian, tham quan sinh thái…

Lễ hội diễn ra từ 7 giờ 30 đến 20 giờ 30 với hơn 50 gian hàng ẩm thực và trải nghiệm, nhưng từ 17 giờ trở đi sẽ miễn vé cổng cho khách tham dự lễ hội.

Lễ hội mang đến trải nghiệm văn hóa độc đáo, giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về các làng nghề truyền thống cùng quy trình chế tác những sản phẩm thủ công tinh xảo. Bên cạnh khu vực ẩm thực, sự kiện còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đa dạng để khách cùng trải nghiệm như: làng gốm Bát Tràng, làng nghề bánh tráng, góc check-in nước mắm truyền thống, xay lúa thủ công, làng chiếu, làng dệt khăn choàng...

Vẻ ngơ ngác của cầy Meerkat khiến khách thích thú ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 này, du khách đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng có thể xem biểu diễn tập tính và kể những câu chuyện thú vị về các loài động vật ở khu gấu, đảo vượn chuồng cọp, cáo tuyết, khu vui, khu chuồng hổ...

Bà Vũ Thị Hương Giang thông tin thêm, điểm hấp dẫn các đoàn khách đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn thời gian qua là vườn thú thân thiện gồm 6 khu vực cho 6 con thú gồm: capybara, cầy Meerkat, sóc Bắc Mỹ, gấu mèo, rái cá vuốt bé và chuột lang.

"Vườn thú thân thiện hút khách vì các bé đã quen thuộc với các bé trên phim ảnh. Khi được tận mắt nhìn thấy, sờ vào bộ lông, du khách được trải nghiệm thật. Ý tưởng làm vườn thú thân thiện xuất phát từ mong muốn các vị khách nhí đến đây có thêm không gian để tương tác với các loài động vật, từ đó có ý thức yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Sắp tới Thảo Cầm Viên sẽ mở rộng vườn thú để tăng tương tác cho du khách", Giám đốc Thảo Cầm Viên nhấn mạnh.

Hơn 1.400 khách đăng ký tour đêm ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Bà Vũ Thị Hương Giang cho biết, qua 6 tháng thử nghiệm (từ tháng 3.2025 đến nay), chương trình tour đêm "Khi màn đêm buông xuống" đã thu hút hơn 1.300 lượt khách tham gia.

Tính đến ngày 25.8, chương trình nhận được hơn 1.400 lượt khách đăng ký. "Những con số ấn tượng này là minh chứng rõ ràng cho sự thu hút và ngày càng hoàn thiện của chương trình", Giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn chia sẻ.

Tour "Khi màn đêm buông xuống" sẽ được Thảo Cầm Viên Sài Gòn xây dựng, nghiên cứu để đề xuất Sở Du lịch quảng bá rộng rãi đến du khách như một sản phẩm du lịch về đêm, thu hút thêm khách trong và ngoài nước ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Điểm đặc biệt nhất của tour đêm này thu hút du khách là lộ trình tham quan được thiết kế đặc biệt với ánh sáng dịu nhẹ, vừa đủ quan sát mà không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của động vật. Đây cũng là khoảng thời gian lý tưởng để du khách có thể lắng nghe âm thanh tự nhiên của đêm tối như: tiếng của côn trùng, tiếng chim gọi bầy, xen lẫn tiếng động khẽ khàng của các loài thú đang di chuyển.

Trong đó, ấn tượng nhất du khách có thể tận mắt chứng kiến bản năng săn mồi ngoạn mục của các loài thú ăn thịt như: hổ, báo, linh cẩu... và ánh mắt phát sáng trong màn đêm.

Tour đêm ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn được tổ chức định kỳ và các tối thứ bảy, chủ nhật hằng tuần với 2 ca: từ 19 - 20 giờ và từ 20 giờ 15 - 21 giờ 15 cho khách từ 10 - 65 tuổi.