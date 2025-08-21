Ngắm 10 loài vẹt quý hiếm ở Thảo Cầm Viên 'bay về' từ nhiều nơi trên thế giới

Ông Mai Khắc Trung Trực, Giám đốc xí nghiệp động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho hay, đơn vị hiện đang nuôi dưỡng đến 10 loài vẹt của Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Trong 10 loài đó có các nhóm ngoại lai như vẹt màu, vẹt Macau, vẹt đầu hồng, vẹt ngực đỏ, vẹt xám châu Phi, vẹt xanh - vàng.

Nổi bật ở Thảo Cầm Viên là loài vẹt ngực hồng, xuất xứ ở Việt Nam. Loài vẹt này nằm trong diện IIB (nhóm động vật được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật Việt Nam) và phụ lục II Cites (Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp).

Vẹt màu được cứu hộ, nuôi bộ tại khu thú y của Thảo Cầm Viên Ảnh: Phạm Hữu

Theo ông Trực, trước đây Thảo Cầm Viên có chương trình biểu diễn chim, trong đó có vẹt nên nhân viên đã quen với việc chăm sóc chúng. Nhờ vậy, đơn vị cũng sẵn sàng tiếp nhận cứu hộ các cá thể vẹt là tang vật của các vụ án do cơ quan chức năng đưa đến.

"Chúng tôi từng tiếp nhận 13 cá thể vẹt xám châu Phi từ cơ quan chức năng. Hiện nay vẫn đang nuôi bộ (thú được nuôi, chăm sóc trực tiếp bởi nhân viên vườn thú - NV) để đảm bảo sức khỏe cho chúng", ông Trực cho biết.

Sau đó, số lượng đàn vẹt đông, nhiều loài nên phải chia ra nhiều chuồng khác nhau. Vẹt sống chung với các loài chim… Vẹt có tuổi thọ cao, sức đề kháng tốt. Việc cho vẹt sinh sản, tăng đàn chủ yếu là duy trì số lượng, nòi giống phục vụ công tác trưng bày, giáo dục của đơn vị.

Những loài vẹt ở Thảo Cầm viên không quá khó nuôi với điều kiện môi trường thông thoáng, ánh nắng tốt. Thức ăn chủ yếu của vẹt cũng giống như công và chim trĩ, đó là các loại hạt, trái cây và thỉnh thoảng có trứng luộc để bổ sung đạm.

Đến mùa sinh sản, vẹt bố mẹ tự ấp, sau khi nở ra nếu vẹt con không được nuôi thì nhân viên vườn thú sẽ mang vào nuôi bộ tại khu thú y. Ở các vườn thú khác trên thế giới thường thì thu trứng và ấp máy, nuôi con. Toàn bộ quá trình ấp và nuôi con không có vẹt cha mẹ tham gia.

Một trong 13 cá thể vẹt xám châu Phi mà Thảo Cầm Viên tiếp nhận từ cơ quan chức năng Ảnh: Phạm Hữu

Thức ăn chủ yếu của loài vẹt là các loại hạt, trái cây... Ảnh: Phạm Hữu

Loài vẹt ngực hồng, phân bố ở Việt Nam Ảnh: Phạm Hữu

Vẹt xanh là loài ngoại lai được Thảo Cầm Viên nuôi dưỡng Ảnh: Phạm Hữu

Các loài vẹt ở Thảo Cầm Viên thu hút sự chú ý của khách tham quan. Trong số đó có vẹt ngực hồng Việt Nam, tên khoa học Psittacula alexandri, là một loài vẹt phổ biến rộng rãi trong chi Psittacula. Vẹt có chiếc mỏ to, màu đen hoặc đỏ tùy thuộc vào độ tuổi và giới tính. Khi trưởng thành, mỏ chim trống chuyển về màu đỏ, còn chim mái vẫn giữ nguyên màu đen. Trong một đàn vẹt, những con có ngực màu hồng và mỏ màu đỏ là chim trống, còn những con có ngực hồng mà mỏ đen là chim mái. Vẹt ngực hồng phân bố hầu như khắp Việt Nam.

Còn vẹt xanh có mỏ màu xám, phía trước đầu màu xanh lá cây. Lông lưng, cánh và đuôi xanh lục. Phần cổ và bụng màu vàng. Loài này thường phân bố ở miền Nam và Trung Châu mỹ và sống trong các khu rừng nguyên sinh. Thức ăn là các loại hạt, trái cây, côn trùng. Vẹt xanh thường sinh sản trong các hốc trên cây, mỗi lứa đẻ khoảng 2 - 3 trứng.

Còn có loài vẹt cánh xanh, có mỏ màu phớt vàng. Lông đầu, lưng, bụng màu đỏ. Lông cánh màu xanh phớt vàng. Chân màu xám xanh. Vẹt cánh xanh thường phân bố ở Argentina, Panama và sống ở các khu rừng nguyên sinh. Thức ăn chính là các loại hạt, trái cây, ngũ cốc. Vẹt làm tổ trong hốc cây, hốc đất mỗi lứa đ3 từ 3 - 4 trứng, ấp nở sau 28 ngày.