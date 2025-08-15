Gà lôi trắng ở Thảo Cầm Viên được nuôi thế nào?: Mỗi năm đẻ tới 18 trứng

Thảo Cầm Viên Sài Gòn không chỉ là nơi bảo tồn hàng trăm loài thực vật và động vật quý hiếm, nơi đây còn đang nuôi dưỡng, chăm sóc gà lôi trắng, một loài chim hoang dã có bộ lông trắng muốt, đuôi dài duyên dáng.

Ông Mai Khắc Trung Trực, Giám đốc xí nghiệp động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết ở Việt Nam có 2 loài gà lôi trắng. Một loài này phân bố cả nước và loài không phân bố tại vùng Nam bộ. Ngoài tự nhiên, loài này sống tại những khu rừng lá rộng, hỗn giao rụng lá, thường sống thành đàn nhỏ. Thức ăn chính là côn trùng, hạt, trái cây, giun…

Đặc điểm con trống là phần trên cơ thể và đuôi trắng, điểm các sọc đen hình chữ V nhỏ. Mào và phần dưới cơ thể xanh đen, da mặt và chân màu đỏ tươi. Con mái có cơ thể nâu nhạt, điểm các sọc trắng mờ, mào đen nhạt và ngắn hơn con trống.

Gà lôi trắng được nuôi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn Ảnh: Phạm Hữu

Gà lôi trắng dù có hình dáng gần giống với các loại họ trĩ khác nhưng vẫn có đặc điểm độc đáo, riêng biệt Ảnh: Phạm Hữu

Gà lôi trắng trống phần trên cơ thể và đuôi trắng điểm các sọc đen hình chữ V nhỏ, mào và phần dưới cơ thể xanh đen, da mặt và chân màu đỏ tươi Ảnh: Phạm Hữu

Hiện tại, Thảo Cầm Viên đang nuôi dưỡng và bảo tồn trên 30 cá thể gà lôi trắng. Đây là loài không phân bố ở vùng Nam bộ, có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc họ chim trĩ.

Những cá thể này được nuôi nhốt tại các khu vực dành riêng cho họ chim. Việc nuôi dưỡng gà lôi trắng ở đây không khác gì so với nuôi chim công và trĩ. Gà lôi trắng được nuôi trong nhiều ô khác nhau. Sở dĩ phải chia ra các ô vì đến tuổi trưởng thành, loài này thường đánh nhau để tranh giành con cái và lãnh thổ.

Gà lôi trắng cũng giống như các họ chim trĩ khác, sống vào ban ngày và đêm sẽ bay lên cây để ngủ. Loài này thường giao phối, đẻ trứng vào mùa xuân, khoảng tháng giêng cho đến khi có các cơn mưa sẽ giảm sinh sản lại.

"Về khả năng sinh sản của loài này thì theo ghi nhận của đơn vị nếu để sinh sản tối đa thì một năm 1 cá thể gà lôi trắng có thể đẻ đến 2 ổ. Một ổ có thể đến 9 trứng. Nếu tính tổng thì có thể lên đến 18 trứng trong một năm. Gà lôi trắng ấp từ 21 - 23 ngày sẽ nở và tỷ lệ nở rất cao. Vì vậy, đơn vị cũng hạn chế lại vì nếu muốn đạt năng suất sinh sản tối đa thì Thảo Cầm Viên sẽ không có chỗ nuôi", ông Trực cho hay.

Theo ông Trực, việc nuôi dưỡng gà lôi trắng ở Thảo Cầm Viên cũng cần những quy trình chặt chẽ. Bởi việc phòng bệnh, ngăn ngừa lây lan giữa người và động vật cũng phải đảm bảo tốt nhất. Đối với nhân viên khi ra vào chuồng phải sát trùng, tránh đưa mầm bệnh từ bên ngoài vào. Ngoài ra, phải tiêm phòng vắc xin định kỳ giống như tiêm chủng cho gia cầm.

Những cá thể gà lôi trắng ở Thảo Cầm Viên được nuôi ở nhiều chuồng khác nhau Ảnh: Phạm Hữu

Mỗi ngày, nhân viên vườn thú đến cho ăn, thăm khám hiện trạng sức khỏe từng con Ảnh: Phạm Hữu

Thức ăn chính của loài này là rau củ, hạt, côn trùng và giun... Ảnh: Phạm Hữu

Nói về sinh trưởng của loài gà lôi trắng ngoài tự nhiên, ông Trực nhận định rằng loài này được liệt vào danh mục 2B quy định của Việt Nam và đang bị suy giảm về số lượng. Nguyên nhân một phần liên quan đến diện tích rừng hoặc chồng lấn vùng canh tác của người dân và đất rừng tự nhiên.

Ông trực chia sẻ thêm, ngoài gà lôi trắng thì trong họ trĩ còn có loài trĩ sao sinh sản cực kỳ khó. Một năm chỉ đẻ được 2 trứng, số lượng trứng có phôi không ổn định, con non chết cũng cao hơn. Nếu dùng biện pháp kích thích sinh sản thì một năm, cũng chỉ thu được 4 - 6 trứng cho một con mái.

Hiện nay, trên khắp thế giới chỉ có 2 vườn thú có đàn trĩ sao đó là Thảo Cầm Viên Sài Gòn và vườn thú Yokohama (Nhật bản). Hai đàn trĩ sao này có nguồn gốc ở Việt Nam. Tuy nhiên, vào năm 1996, Thảo Cầm Viên Sài Gòn có trao đổi 1 đàn trĩ sao này với vườn thú Yokohama. Tương lai, mục tiêu của Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ phục hồi đàn trĩ sao trong tự nhiên ở Việt Nam.

Ông Trực bày tỏ người dân có đam mê với các loài động vật quý hiếm, được pháp luật bảo vệ nên tìm hiểu kỹ về các quy định. Nếu muốn nuôi dưỡng, gần gũi với các loài nên xin vào làm việc tại các trung tâm bảo tồn động vật hoang dã. Ngoài ra nếu muốn nuôi dưỡng các loài động vật được phép nuôi trong nhà cần phải đăng ký, cấp phép từ cơ quan chức năng.

Theo nhân viên vườn thú, gà lôi trắng là loài mắn đẻ, mỗi năm có thể cho khoảng 18 quả trứng Ảnh: Phạm Hữu

Khu vực nuôi gà lôi trắng cũng là điểm được nhiều khách tham quan yêu thích Ảnh: Phạm Hữu