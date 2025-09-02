Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Dự báo thời tiết TP.HCM ngày Quốc khánh 2.9: Nhiều nơi mưa lớn từ trưa

Vũ Phượng
Vũ Phượng
02/09/2025 10:19 GMT+7

Dự báo từ trưa nay - ngày Quốc khánh 2.9, thời tiết TP.HCM có mưa lớn nhiều nơi. Người dân đi chơi lễ, xem bắn pháo hoa cần chú ý.

Sáng nay Quốc khánh 2.9, thời tiết TP.HCM nhiều mây, không nắng, có mưa nhỏ khu vực Vũng Tàu cũ. Nhiệt độ lúc 8 giờ là 27oC (giảm 1oC so với hôm trước), độ ẩm 94%, gió tây tây nam 3 m/giây.

Hôm qua, thời tiết TP.HCM nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa, chiều và tối có mưa rào và giông, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ ban ngày tăng nhẹ, đêm ít thay đổi. Tại trạm Tân Sơn Nhất, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 32oC, thấp nhất 25oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM lễ Quốc khánh 2.9: Nhiều nơi mưa lớn từ trưa - Ảnh 1.

Thời tiết TP.HCM dự báo nhiều nơi có mưa từ trưa ngày Quốc khánh 2.9

ẢNH: NGUYỄN LONG

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hôm nay rãnh áp thấp có trục qua Trung bộ tiếp tục duy trì. Vùng hội tụ gió mực 500mb di chuyển vào đất liền và ngày hôm nay gây mưa lớn cho khu vực Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay: nhiều mây, từ trưa, thời tiết có lúc có mưa. Nhiệt giảm. Mưa vừa, mưa lớn, cục bộ có điểm mưa rất lớn. Tâm mưa hôm nay sẽ là khu vực Đồng Nai, TP.HCM, Tây Ninh.

Trong mưa giông người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn gây ngập cục bộ ở những vùng trũng thấp. Nhiệt độ cao nhất: phổ biến 29 - 33oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay: nhiều mây, có lúc hé nắng yếu. Từ trưa, trời có lúc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Trong cơn giông người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 13 - 14 giờ ở mức 31oC. Riêng khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và Cần Giờ nhiệt độ cao nhất 29oC.

Từ 2 - 3 ngày tới, rãnh áp thấp có qua khu vực Trung - Nam Trung bộ duy trì. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình. Vùng hội tụ gió mực 500mb di chuyển dần về phía tây.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới: mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Trưa, chiều và tối có mưa nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh cũng như mưa lớn gây ngập ở những vùng trũng thấp.


Khám phá thêm chủ đề

thời tiết thời tiết TP.HCM dự báo thời tiết TP.HCM Quốc khánh 2.9 80 năm Quốc khánh 2.9 thời tiết TP.HCM hôm nay bắn pháo hoa Tin tức thời tiết
